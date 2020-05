Endeavour Silver Corp. veröffentlicht Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht 2019

Vancouver, 12. Mai 2020 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR) meldet die Veröffentlichung seines Jahres- und Nachhaltigkeitsberichts 2019 mit dem Titel Recognizing 15 Years of Mine Production. Dies ist das achte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen über seine Nachhaltigkeitsinitiativen berichtet, einschließlich der letzten sieben gemäß den GRI Standards hinsichtlich Nachhaltigkeitsberichte.Der Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht 2019 von Endeavour ist unter https://csr.edrsilver.com verfügbar und der vollständige Bericht kann auch hier heruntergeladen werden. Die spanischen Versionen werden bis Ende des Monats auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar.- Bei 70 Prozent aller Schulungsaktivitäten ging es um Sicherheitsausbildung, was ihre Wichtigkeit verdeutlicht.- Guanaceví erhielt im Vorjahr für seine Leistung im Jahr 2018 den Sicherheitspreis Casco de Plata - die höchste von der mexikanischen Bergbaukammer verliehene Sicherheitsauszeichnung.- Durchschnittlich 47 Stunden Schulung für jeden Mitarbeiter- Einstellung der Betriebe bei El Cubo reibungslos abgeschlossen und für 40 Prozent der Fachkräfte andere Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens gefunden- 118 mexikanische Studenten mit Stipendien für ihre weitere Ausbildung unterstützt- Mehrere Veranstaltungen gesponsert, um über 1.000 Einheimische in den Gemeinden in der Nähe von Terronera zu beschäftigen- Vollständig finanzierte Mehrzweck-Freizeiteinrichtung für die Gemeinde El Cubo- 51.000 Bäume im Rahmen von Wiederaufforstungsprojekten gepflanzt, um gestörten Boden zu sanieren- Über 93 Prozent des verwendeten Wassers recycelt- 99 Prozent unserer Belegschaft sind Mexikaner; 42 Millionen Dollar für Löhne und Sozialleistungen ausgegeben- 164 Millionen Dollar für Waren und Dienstleistungen ausgegeben; 97 Prozent der gesamten Beschaffung stammen aus Mexiko- Fünf Millionen Dollar an unterschiedlichen Steuern bezahltBradford Cooke, CEO von Endeavour, sagte: 2019 war unser 15. Jahr als produzierendes Bergbauunternehmen. Es war jedoch auch ein äußerst herausforderndes Jahr für unsere Bergbaubetriebe, was sich auf unsere Nachhaltigkeitsleistung auswirkte. Wir haben bei jeder Mine umfassende Veränderungen vorgenommen und mit Programmen zur Verbesserung unserer Leistung in allen Unternehmensbereichen begonnen. Infolgedessen sehen wir bereits Verbesserungen, die unserer Nachhaltigkeit zugutekommen.In der ersten Jahreshälfte 2020 war unsere Sicherheitsleistung viel besser, da das Sicherheitsbewusstsein bei allen Minen gestiegen ist. Wir haben vom Mexikanischen Zentrum für Philanthropie die Auszeichnung Empresa Socialmente Responsible (sozial verantwortliches Unternehmen) für jede unserer aktiven Minen bei Guanaceví, Bolañitos und El Cubo erhalten.In Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie haben wir Anfang März unseren Präventions- und Reaktionsplan sowie unsere Verfahren zur Eindämmung der Virusrisiken umgesetzt und waren eines der ersten Unternehmen, das im Zuge der fortschreitenden Gesundheitskrise proaktiv tätig wurde. In der Gemeinde haben wir in jenen Gebieten, in denen wir tätig sind und Projekte durchführen, Sicherheitspakete mit verschiedenen Reinigungsmitteln und Bildungsmaterialien an Haushalte mit hohem Risiko verteilt. Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, welches drei hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen ist von unschätzbarem Wert für alle Beteiligten.Galina Meleger, Director Investor RelationsTel (gebührenfrei): (877) 685-9775Tel: (604) 640-4804E-Mail: gmeleger@edrsilver.comWebsite: www.edrsilver.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chFolgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn.Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Leistung von Endeavour im Jahr 2020, einschließlich Änderungen des Bergbaubetriebs und der Produktionsmengen, des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie der Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsniveaus, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Betriebe wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenrichtlinien, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Exploration, Erschließung und Bergbauaktivitäten; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, das beim S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management als vernünftig erachtet, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: der fortgesetzte Betrieb des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises für Rohstoffe, der Bergbaubetrieb wird betrieben und die Bergbauprodukte werden gemäß den Erwartungen des Managements fertiggestellt und die angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, die hier dargelegt werden, erreichen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die angenommen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen oder Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!