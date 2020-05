Zweite Infektionswelle; US-Negativzinsen?

Der Goldpreis war am Dienstagmorgen in Asien leicht rückläufig und gab einen Teil seiner Preiszunahmen vom vorherigen Handelstag auf, so berichtet Investing.com . China und Südkorea bemühen sich, die zweite Ausbruchswelle des Virus einzudämmen, die sie über das Wochenende heimsuchte.Dabei riefen die chinesischen Gesundheitsbehörden bis Dienstag zur Vorsicht auf, um einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern. Korea hatte am 12. Mai 26 neue Fälle zu verzeichnen.Währenddessen warten die Investoren auf die Ansprache des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, die im späteren Verlauf des Tages stattfinden soll. Angesichts zunehmender Spekulation könnten die USA Negativzinsen einführen.Sollte Powell weitere Stimulimaßnahmen ankündigen, würde dies Gold unterstützen, das als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung verwendet wird. Der Dollar stieg ebenfalls in Erwartung der Rede.© Redaktion GoldSeiten.de