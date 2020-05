TD Securities: Gold hat klaren Weg zu 2.000 Dollar

Laut Analysten von TD Securities sollte der Goldpreis, nachdem er eine Zeit der Stagnation erlebt und nahe 1.700 Dollar je Unze pendelt, ein Wiederaufkeimen des Investorinteresses erleben und weiter in Richtung 2.000 Dollar je Unze oder höher unterwegs sein, berichtet FXStreet "Spot-Gold hat sich von dem Kollaps Mitte März mehr als erholt und wird nun nahe 1.700 Dollar je Unze gehandelt", so die Analysten. "Das gelbe Edelmetall stieg mit Abnahme der extremen Volatilität gemeinsam mit Risikoassets, nachdem die Federal Reserve und die anderen Zentralbanken Maßnahmen angekündigt hatten, möglicherweise unbegrenzte Unterstützung für Kreditmärkte bereitzustellen. Regierungen auf der Welt stellten mehrere Billionen zur finanziellen Unterstützung zu Verfügung, um Verbraucher und Unternehmen solvent zu halten."Die aktuelle Preisspanne bei 1.700 Dollar oder ein kurzfristiger Sellofff sollten als temporär angesehen werden, meinten die Analysten weiterhin. Außerdem sollte die Tatsache, dass sechs Millionen Unzen der jährlichen Goldproduktion aufgrund COVID-19 stillgelegt wurden, physische Lieferungen extrem schwer machen. Das wiederum sollte als zusätzlicher Katalysator für das gelbe Edelmetall dienen und es in Richtung 1.900 Dollar je Unze bewegen.© Redaktion GoldSeiten.de