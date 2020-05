Powell spricht von düsterer Wirtschaftsprognose

Der Goldpreis stieg am Donnerstagmorgen in Asien leicht, nachdem eine grimmige Ansprache seitens Fed-Vorsitzender Jerome Powell Investoren zum gelben Edelmetall bekehrte, berichtet Investing.com Powell lieferte eine düstere Bewertung der Wirtschaft und warnte vor einer "deutlich schlechteren" US-Rezession, die jeden Abschwung seit dem Zweiten Weltkrieg übertreffen würde, sollte COVID-19 weiterhin weltweit sein wirtschaftliches Unwesen treiben.Aktien, die üblicherweise eine inverse Beziehung zu Gold haben, litten am Donnerstag unter ihrem zweiten rückläufigen Tag. Investoren erwarten nun die Anzahl neuer Arbeitslosenmeldungen aus den USA, die heute veröffentlicht werden sollen. Seit Ende März verloren mehr als 31 Millionen Amerikaner ihre Arbeitsplätze.© Redaktion GoldSeiten.de