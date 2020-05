Egon von Greyerz Interview: Bald 1,6 Milliarden Arbeitslose? Die 1930er waren nichts dagegen!

(Deutsche Untertitel sind im YouTube-Player verfügbar.)

1:00 Urteil des BVG - Todesstoß für den Euro oder geplant?

3:30 EU - ein Riesenbetrug, der eine Weile funktioniert hat

4:00 Club Med hängt am Tourismus

4:50 EZB Bilanz wächst stark. Auch ohne Bundesbank?

7:00 FED Bilanz in einem Monat von 4,1 Billionen auf 6,7 Billionen $ gewachsen

8:05 CPI -0,8%, viele Preise fallen, lebensnotwendige Güter werden teurer

8:50 Offizielle US Arbeitslosigkeit 14,7%!

9:30 Falsch, ohne Rechenfehler sogar 19%!

9:55 Arbeitslosigkeit nach ShadowStats 35% bzw. 39%!

10:20 Die Arbeitslosigkeit in der Großen Depression betrug 25%!

11:50 Lebensmittel werden teuer, in den USA besonders Fleisch

13:30 Lebensmittelknappheiten werden zunehmen

14:20 Bald 1,6 Milliarden Arbeitslose weltweit?

15:15 10 Millionen Anträge für Kurzarbeit in Deutschland

16:20 Im UK hängen 50% der Erwachsenen von staatlichen Zahlungen ab

17:30 Die Welt ist ein Potemkinsches Dorf

18:55 FED von Atlanta erwartet 35% BIP Einbruch

20:20 Der Effekt des Fiat-Geldes schwindet immer mehr

21:50 Adjustierter Goldpreis 1980 bei 18.100 Dollars!

24:15 Wer heute kein Gold hat, wird große Verluste erleiden

25:20 Physisches Material ist teilweise wieder verfügbar, Aufgeld bleibt hoch

26:00 Unvorstellbare Ereignisse werden doch vorstellbar

26:30 C19 wird als gesteuerte Aktion entlarvt und sorgt für immer mehr Unruhe

27:30 Materielle - Fiat-Money - Werte gehen zugrunde

28:30 Denkt an Silber!

Egon von Greyerz von Matterhorn Asset Management AG stellt sich den Fragen von Jan Kneist.Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bringt Unruhe in die Eurozone. Ein geplanter Absturz? Ohne Tourismus kann Südeuropa nicht bestehen. Doch der Knall wird wohl aus den USA kommen, die trotz riesiger QE-Programme in eine Depression stürzen, die die 30er Jahre klein erscheinen lassen wird. Fast 40% Arbeitslose, während gleichzeitig die Preise für Lebensmittel steigen. Global könnten bis zu 1,6 Milliarden Menschen arbeitslos werden, was besonders die Entwicklungsländer trifft. Es drohen gesellschaftsverändernde Ereignisse und immer mehr Menschen erkennen das falsche Spiel hinter C19.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.