Gold-ETFs locken Investoren an

Investoren lassen ihr Geld weiterhin in Gold-ETFs fließen, wobei die Zuflüsse 2020 bereits alle Gesamtjahrzuflüsse übertroffen haben, so berichtet Advisor Perspectives . "Es gibt noch immer Skepsis am Markt", meinte Mohit Bajaj von WallachBeth. "Ich denke, dass die Investoren es als eine Absicherung verwenden, sollten sich die Aktien zurückziehen."Gold-ETFs werden üblicherweise zum Kaufen und Halten erworben, während Gold-Futures und Optionen normalerweise spekulative Investoren anziehen. Die Zuflüsse zu den Gold-ETFs zeigen also, dass Investoren über das Inflationsrisiko besorgt sind, das die Pandemie langfristig auslöste."Wir haben lange Zeit keine Inflation verzeichnet, doch die Fed sagt weiterhin, dass sie die Zinsen niedrig halten werden, sollte man keine Inflation beobachten können", erklärte Sandy Villere von Villere Balanced Fund."All das Geld, das umherschwimmt und die lächerliche Menge an Arbeitsplätzen, die verloren gegangen ist; diese Jobs könnten zurückkehren und dann haben wir eine extreme Anzahl an Stimuli. Aufgrund der hohen Menge Geld in der Wirtschaft könnte es zu einer Art Überhitzung kommen."© Redaktion GoldSeiten.de