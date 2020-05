Palladium abwärts im Plan

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Industrie- und Edelmetall Palladium wurde zuletzt am 9. April gecovert mit der Tendenz einer schwächeren Entwicklung. So geschehen bewies der Widerstand rund um 2.300 USD seine Relevanz und sorgte für erneute Preisschwäche. Das erste Ziel, der damals benannten Abwärtswelle bei 2.000 USD, wurde relativ zügig erreicht und das nächste/vorausliegende Level bei 1.600 USD erscheint auch in Bälde erreichbar. Dies bleibt solange aktuell, wie die Notierungen unter 2.000 USD je Unze verweilen.Auf der Oberseite erwächst erst wieder der Funken einer Hoffnung, sofern das Niveau von 2.000 USD klar zurückerobert werden kann. Im Anschluss wäre eine nochmalige Attacke in Richtung des Widerstands bei 2.300 USD denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.