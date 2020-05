Gemischte Daten aus China locken zu Gold

Der Goldpreis stieg am Freitagmorgen in Asien leicht, nachdem er zuvor ein 3-Wochenhoch erreicht hatte, berichtet Investing.com . Investoren hatten sich dem gelben Edelmetall zugewendet, nachdem gemischte Daten aus China zur industriellen Produktion sowie Einzelhandelsverkäufen veröffentlicht wurden.China präsentierte ein eher gemischtes Bild seiner Erholung von den Folgen des COVID-19 und gab an, dass die industrielle Produktion im April um 3,9% im Jahresvergleich zulegte. Zeitgleich sollen die Einzelhandelsverkäufe jedoch um 7,5% gefallen sein.Investoren werden ebenfalls im Blick behalten, ob das neuste Anreizpaket, das vom Repräsentantenhaus beschlossen wurde und von den Republikaner abgelehnt wurde, wiederbelebt werden wird. Über Nacht erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses, dass der Präsident für Verhandlungen offen sei, ein anderes mögliches Anreizpaket zu verabschieden.Trump schürte außerdem die Spannungen zwischen USA und China und drohte damit die Kontakte zu Shanghai zu kappen; er gab an, dass er nicht mit dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping sprechen wolle.© Redaktion GoldSeiten.de