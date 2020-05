Investoren wägen Prognose und Zinsen ab

Die Gold-Futures kletterten am Donnerstag auf ihren höchsten Handelsschluss der letzten drei Wochen, während Investoren einen Wirtschaftsbericht über den US-Arbeitsmarkt zu verdauen hatten, in dem von einer wachsenden Herausforderungen für die Wirtschaft gesprochen wurde, berichtet MarketWatch Gold erhielt Unterstützung von den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der den weiteren Weg der Wirtschaft als unsicher beschrieb, auch wenn der Zentralbankchef die Idee von Negativzinsen ablehnte. "Gold verzeichnete am Mittwoch während Powells Auftritt genügend Aktivität und war sogar in der Lage, an diesen Preiszunahmen festzuhalten, obwohl Powell betonte, dass man keine Negativzinsen in Betracht ziehen würde", erklärte Craig Erlam von Oanda.Goldbullen sind derzeit noch immer optimistisch, was die Prognose für das Metall angeht und viele Investoren sehen das derzeitige Umfeld als analog zu oder schlimmer als die Finanzkrise 2007 bis 2008. "Wenn sich ein ähnliches Muster wiederholen sollte, dann könnte das gelbe Edelmetall die 3.500 Dollar oder sogar 4.000 Dollar in den nächsten drei Jahren erreichen", schrieb Hussein Sayed von FXTM.© Redaktion GoldSeiten.de