S&P Global: Mangel an neuen Goldentdeckungen

Neue Goldentdeckungen sind seit dem vergangenen Jahrzehnt rückläufig, so ein Bericht von S&P Global Market Intelligence. In den letzten drei Jahren gab es keine großen Neuentdeckungen und während des letzten Jahrzehnts nur 25 große Neuentdeckungen, berichtet Kitco News "Der Mangel an Neuentdeckungen ist das Ergebnis von Exploration, die sich auf alte Entdeckungen und Assets in Spätphasen fokussiert", schrieb Analyst Kevin Murphy von S&P Global. "Obgleich es noch immer genügend Goldassets zur Entwicklung gibt, bedeutet der Mangel an neuen Lagerstätten, dass es zunehmend an großen, hochqualitativen Assets mangelt, um alternde Goldminen zu ersetzen."Die 25 großen Lagerstätten, die im letzten Jahrzehnt entdeckt wurden, stellen 154,3 Millionen Unzen oder nur 7% allen entdeckten Goldes seit 1990 dar. Laut Daten von S&P Global fand man zwischen 1990 und 2019 etwa 278 neue große Goldlagerstätten, die insgesamt 2,19 Milliarden Unzen Goldreserven darstellen.© Redaktion GoldSeiten.de