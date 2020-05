Silber: Eine einfache Übung um Geld zu verdienen

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 14. Mai 2020

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 14. Mai 2020

Stellen Sie sich folgende Frage: Was sind meine fünf wichtigsten Handelsregeln? Schreiben Sie sie im Detail auf und überprüfen Sie das Ganze.Dies scheint eine einfache Frage zu sein, aber wenn es Zweifel oder Schwierigkeiten beim Antworten gibt, ist es äußerst wichtig diese zu klären. Denn ohne ein klares Messwerkzeug ist es unmöglich, konsistente Ergebnisse über eine große Reihe von Investments oder Trades (= größere Stichprobe) hinweg zu erzielen. Es sind diese Regeln, die prinzipienbasiert eingehalten und in der richtigen Reihenfolge gestapelt werden müssen.Der Teufel steckt im Detail, was besonders für den Handel gilt. Stellen Sie sich ein Boot vor. Sogar ein kleines Leck wird Sie irgendwann einholen, wenn Sie sich nicht darum kümmern. Es kann tatsächlich das ganze Boot versenken. Viele Regeln sind notwendig, aber sicherlich sind die Top 5 absolut wesentlich. Es ist eine einfache Übung um Geld zu verdienen. Verschieben Sie diese Übung nicht!In unserer Veröffentlichung des Silber Chartbuchs vom 1. Mai 2020 hatten wir einen Einstieg in Silber erwartet. Kurz nach der Veröffentlichung wurden alle Einstiegskriterien erfüllt und wir haben einen Kauf in Echtzeit in unserem kostenlosen Telegrammkanal veröffentlicht. Seitdem haben wir die ersten beiden Ausstiege mit Hilfe unserer " Quad-Exit-Strategie " erreicht. Die Quad-Strategie ist eine unserer ersten fünf Regeln, an die wir uns religiös halten.Diese Verwaltungsmethode der Ausstiege ermöglicht nicht nur die Minimierung des Risikos und die Maximierung des Gewinns, sondern vor allem durch die Variabilität der Auswahlmöglichkeiten bei den Ziel-Ausstiegen eine einfachere Ausführung. Dies ist ein dringend benötigtes psychologisches Element des Handels.