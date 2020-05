Gold steigt weiterhin angesichts USA-China-Spannungen

Der Goldpreis stieg am Montagmorgen in Asien leicht und setzte die Preiszunahmen vom Freitag, als es seinen höchsten Wert seit Oktober 2012 erreichte, weiter fort, berichtet Investing.com Zunehmende Spannungen zwischen USA und China sowie schlechte Neuigkeiten bekehrten Investoren zum gelben Edelmetall. Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, deutete kürzlich an, dass China angeblich "mehrere tausend Flugmaschinen nach Milan, New York und andere Orte der Welt geschickt habe", um das Virus auszubreiten, nachdem es zwei Monate lang vor der Welt versteckt wurde.Zeitgleich warnte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell in einem kurzen Interview, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal um bis zum 30% schrumpfen könne. Auch wenn die USA langfristig eine zweite Weltwirtschaftskrise vermeiden könnten, so wäre eine vollständige Erholung von der Entwicklung eines Impfstoffes abhängig.Er fügte zudem hinzu, dass die Fed gewillt wäre, mehr Munition zur Verfügung zur Stellung, um eine wirtschaftliche Erholung zu unterstützen, sollte dies notwendig sein.© Redaktion GoldSeiten.de