Gold bei 3.000 Dollar scheint nicht mehr so weithergeholt

Die Aussage von Analysten der Bank of America, dass der Goldpreis innerhalb der nächsten 18 Monate die 3.000 Dollar je Unze erreichen könnte, scheint trotzdem nicht so weithergeholt zu sein, berichtet Stockhead . Der sichere Hafen stieg letzte Woche auf 1.756 Dollar je Unze, angesichts Spannungen zwischen China und USA.Obwohl also noch ein weiter Weg vor uns liegt, bevor Gold 3.000 Dollar je Unze erreicht, so haben die BofA-Analysten zumindest den kurzfristigen Trend richtig gedeutet. In ihrem Bericht argumentierte man, dass Fiatwährungen unter Druck geraten würden, wenn der wirtschaftliche Output kontrahiere und sich Zentralbankbilanzen verdoppeln. "Investoren werden auf Gold abzielen."Der hohe Goldpreis bedeutet zudem auch, dass aktive Explorationsunternehmen in der Lage sind, ihre Taschen angesichts vielversprechender Explorationsergebnisse zu füllen. Es ist derzeit also ein guter Zeitpunkt für Goldbergbauunternehmen, da Rekordaktienkurse bereits erreicht wurden oder kurz davor sind.© Redaktion GoldSeiten.de