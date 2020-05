USA ermutigt Unternehmen, sich von China abzuwenden

Der Goldpreis stieg am Dienstagmorgen in Asien leicht und die Investorenstimmung nahm zu, nachdem Moderna vielversprechende Ergebnisse von Tests zu COVID-19-Impfstoff lieferte, berichtet Investing.com Investoren wandten sich zudem dem gelben Edelmetall zu, während Spannungen zwischen USA und China weiterhin unter der Oberfläche brodeln, wobei die NASDAQ Aktienbörse voraussichtlich neue Einschränkungen einführen wird, was chinesische IPOs angeht.Die USA möchten amerikanische Unternehmen ermutigen, ihre Operationen und/oder wichtigen Lieferanten aus China zu verlagern, wobei Offizielle Steuervorteile, neue Regulierungen und Subventionen vorschlagen.Der Goldpreis ist 2020 bisher um etwa 14% gestiegen, wobei Zentralbanken noch nie dagewesene Wellen an Zinssenkungen und anderen Stimuli anwandten, um COVID-19 zu bekämpfen.© Redaktion GoldSeiten.de