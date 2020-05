CNN Business: Goldpreis fast auf 8-Jahreshochs

Der Goldpreis ist dieses Jahr in die Höhe geschossen und einige Experten meinen, dass er letztlich ein Rekordhoch von 1.900 Dollar je Unze übertreffen könnte, so berichtet CNN Business . Derzeit wird Gold bei etwa 1.750 Dollar je Unze gehandelt - fast ein 8-Jahreshoch."Wenn alles beim Status Quo bleibt, dann gibt es deutliche Rückenwinde für Gold", meinte Michael Ponikiewicz, ein Portfoliomanager von Acadian Asset Management. Gold wird in unruhigen Zeiten als sicherer Ort angesehen, sein Geld aufzubewahren.Außerdem sei Gold, wie Ponikiewicz meint, derzeit attraktiver als ein weiteres wichtiges Asset, das in unsicheren Zeiten üblicherweise populär ist: langfristige Anleihen. Deren Renditen sind aufgrund Coronavirus-Sorgen eingebrochen, wobei die Rendite der US-amerikanischen 10-Jahresstaatsanleihe bei etwa 0,7% liegt."Es gibt enorme Parallelen zu 2008. Gold war zuerst ausverkauft, da es ein liquider Markt ist, und es ist eine gute Sache, zu verkaufen, um Geld aufzubringen", erklärte auch Steven Dun von Aberdeen Standard Investments. "Doch wenn Sie einen Blick auf all den weltweiten Stimulus und die unbekannten Wirtschaftsfaktoren werfen, dann ist dies das perfekte Rezept für Gold."© Redaktion GoldSeiten.de