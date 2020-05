BBH: Märkte fokussieren sich auf Fed-Protokoll, Arbeitslosenmeldungen

Wichtige Ereignisse, auf die sich die Finanzmärkte diese Woche fokussieren werden, umfassen unter anderem die Veröffentlichung des Protokolls des Offenmarktausschusses der Fed, so Brown Brothers Harriman laut Kitco News . Das FOMC-Protokoll soll voraussichtlich am Mittwoch veröffentlicht werden."Die Fed hat keine Maßnahmen bei diesem Treffen ergriffen, doch hob hervor, dass sie bereit sei, mehr zu tun, sollte dies notwendig werden", so BBH. Das nächste Treffen würde erst am 10. Juni stattfinden, doch "der Kalender bedeute der Fed nichts", da die politischen Entscheidungsträger wahrscheinlich rasch agieren werden, um etwaige Probleme anzugehen, so BBH.Die Daten zu den Arbeitslosenmeldungen in den USA wurden genau im Blick behalten, um etwaigen Schaden des US-Arbeitsmarktes zu erkennen. BBH merkte an, dass die anfänglichen Arbeitslosenmeldungen um weitere 2,425 Millionen steigen sollen. "Wenn das der Fall ist, dann würde das bedeuten, dass etwa 39 Millionen Leute über die letzten neun Wochen arbeitslos geworden sind, was mehr als 25% der Arbeiterschaft wären."© Redaktion GoldSeiten.de