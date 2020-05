RNC Minerals gibt hochgradige Goldresultate auf HGO bekannt

- RNC Minerals startet Bohrprogramm auf Paläokanal-Zielen- Das Paläokanalprojekt ist ein integraler Bestandteil des von HGO erwarteten Minenlebenszeitplans, wobei sich die bisherigen Bohrungen auf zwei prioritäre Gebiete innerhalb des Paläokanalsystems - Mitchell und Jupiter - konzentrieren.- Das Paläokanalsystem erstreckt sich über mehr als 7 Kilometer südlich der aktuellen Bergbaubetriebe (Fairplay North) und bietet entlang seiner Länge mehrere Explorationsziele, einschließlich Erweiterungen des Paläokanals und des Hartgesteinspotenzials in der Tiefe.- Die Planung für das erste der hochgradigen primären Goldmineralisierungsziele ist im Gange, das die Kontinuität der Mineralisierung unterhalb des Jupiter-Paleochannels erproben wird.- Diese Mineralisierung, die zum ersten Mal durch historische Bohrungen im Jahr 2012 identifiziert wurde, wurde nicht weiterverfolgt, da zuvor eine belastende Lizenzgebühr an die Liegenschaft geknüpft war, die nun man rückerworben hat (siehe RNC-Pressemitteilung vom 11. Mai 2020).o Die Bohrschnitte 1,2 Highlights der primären Mineralisierung Jupiter sind:- JUPR037:-234,0 g/t über 2 m im Bohrloch lochabwärts ab 90 m- JUPR025:-39,2 g/t über 2 m im Bohrloch lochabwärts ab 64 m- JUPR031:-4,2 g/t über 17 m im Bohrloch lochabwärts ab 54 m- JUPR030:-4,7 g/t über 7 m Bohrloch lochabwärts ab 70 m1. Geschätzte tatsächliche Breiten betragen 60%-70% der Bohrlochbreiten2. Schnittpunkte, die zuvor von Alacer Gold Corp. (Pressemitteilung vom 26. März 2013).- Neue Bohrungen von RNC haben die Goldmineralisierung bei Pioneer erweitert und einen hochgradigen, seichten, nach Süden abfallenden Ausläufer skizziert, der deutliches Potenzial für eine untertägige Erschließung aufweist. Pioneer ist Teil des kurzfristigen Minenplans von HGO.o Zu den Höhepunkten des Bohrprogramms 2020 gehören1:- PORR0142: 5,4 g/t über 17,0 m ab 67 m, einschließlich 10,7 g/t über 6,0 m- PORR0186: -3,9 g/t über 18,0 m ab 60 m- PORR0184: -8,5 g/t über 5,0 m ab 97 m, einschließlich 16,0 g/t über 2,0 m- PORR0138: -6,7 g/t über 9,0 m ab 57 m1. Geschätzte tatsächliche Breiten (Hinweis: Die tatsächlichen Breiten entsprechen in etwa den Bohrlochbreiten).- Die Gradkontrollbohrungen in der Grube Baloo haben die hochgradige Goldmineralisierung über das Grubendesign am südlichen Ende der Grube hinaus erweitert.- Sechs nachfolgende RC-Löcher, die die Erweiterung der Mineralisierung in der Tiefe erprobten, wurden abgeschlossen und bestätigten das Vorhandensein einer Mineralisierung unterhalb der aktuellen Grube.o Zu den Höhepunkten des Bohrprogramms 2020 gehören1:- BLOR0044: -5,5 g/t über 3,0 m ab 21 m- BLOR0048: -7,3 g/t über 2,0 m ab 16 m1. Bohrlochintervalle sind geschätzte tatsächliche Breiten.- Die tieferen Ausläufer der Mineralisierung Baloo, unterhalb des aktuellen Grubendesigns, werden später im Jahr 2020 mit Infill-Diamantbohrungen getestet werden. Die unten zusammengefassten historischen Höhepunkte unterstreichen das untertägige Potenzial dieser Lagerstätte.o Höhepunkte der historischen Goldbohrergebnisse1, 2 von S2 Resources:- SPC0258: -5,1 g/t über 8,0 m ab 106 m- SPD0100: -8,4 g/t über 7,6 m ab 125,2 m- SPD0101: 5,0 g/t über 9,8 m ab 111,5 m1. Bohrlochintervalle sind geschätzte tatsächliche Breiten. (Hinweis: Die tatsächlichen Breiten sind ungefähre Bohrlochbreiten).2. Schnittpunkte, die zuvor von S2 Resources Ltd. (ASX-Pressemitteilungen, 10. Februar 2016 und 8. Dezember 2016) gemeldet wurden.Hinweis: Tabellen mit vollständigen Ergebnissen und Bohrlochpositionen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.TORONTO, 19. Mai 2020 - RNC Minerals (TSX: RNX) ("RNC" oder das "Unternehmen") freut sich, positive Ergebnisse der laufenden Bohrungen in Higginsville und eine weitere Aktualisierung unserer Überprüfung der historischen Bohrprotokolle bekannt zu geben. Als Teil der Pipeline-Entwicklungsstrategie des Unternehmens im Tagebau sind auf dem Projekt Jupiter nun Bohrungen im Gange, die von Mitchell, zwei der Paläokanal-Lagerstättenziele des Unternehmens, verfolgt werden sollen.Paul Huet CEO und Executive Chairman RNC sagte: "Nach der Ankündigung des Rückerwerbs der Morgan Stanley NSR-Lizenzgebühren letzte Woche (siehe RNC-Pressemitteilung vom 11. Mai 2020) freuen wir uns auf weitere starke Beispiele für das Potenzial von Higginsville. Wir sehen nicht nur weitere potenzielle Ergänzungen der Tagebauressourcen, sondern unsere laufende technische Überprüfung der historischen Datenbank hat ein weiteres ausgezeichnetes hochgradiges Ziel für das Jupiter-Projekt aufgezeigt, das wir verfolgen können.Bei Jupiter verdeutlicht das Vorhandensein historischer Bohrgrade von über 230 g/t über zwei Meter in relativ geringer Tiefe (etwa 60 Meter von der Oberfläche) das enorme Aufwärtspotenzial in Higginsville. Diese Ergebnisse schließen sich an die historischen Bohrergebnisse der Aquarius-Lagerstätte an (siehe RNC-Pressemitteilung vom 27. Februar 2020), die ebenfalls hochgradig und nahe der Oberfläche sind. Mit dem Wegfall der Lizenzgebühren von Morgan Stanley NSR werden diese Projekte frei von dieser langjährigen Belastung sein, die die Exploration und den Bergbau in Higginsville über ein Jahrzehnt lang behindert hat.Im Laufe des Jahres 2020 werden wir diese neuen Gebiete weiterhin aggressiv angehen, da wir auch unsere bestehenden Gruben auf zusätzliche Erzkörpererweiterungen testen. Der Beginn der Bohrungen in den Paleochannel-Lagerstätten ist aufregend, und wir freuen uns darauf, im Jahr 2020 in Higginsville weiterhin auf den hervorragenden Ergebnissen aufzubauen, die wir bisher in Higginsville erzielt haben".Abbildung 1: Lage der Vorkommen von Jupiter, Baloo, Mitchell, Pluto und Pionierlagerstättenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51936/19052020_DE_RNC HGO Exploration Update_news release DE.001.pngDie Goldlagerstätte Pioneer befindet sich 13 km süd-südöstlich der HGO-Verarbeitungsanlage (Abbildung 1). RNC begann Ende letzten Jahres mit den Bohrungen bei Pioneer mit dem Ziel, die historische Mineralressource aufzuwerten und zu vergrößern. Die Arbeiten umfassten ein zweistufiges Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC") mit insgesamt 86 Bohrlöchern auf 7.953 Metern. Die Ergebnisse der Bohrungen 2019 - 2020 haben die Mineralisierung entlang des Streichs in Richtung Süden und neigungsabwärts erweitert und einen flachen, nach Süden abfallenden hochgradigen Ausläufer identifiziert (Abbildung 2). Weitere Bohrungen sind für die zweite Hälfte des Jahres 2020 geplant, um die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe zu erproben und das Potenzial für einen Untertagebetrieb zu testen, indem die interpretierten hochgradigen Ausläufer gebohrt werden.- PORR0138: 6,7 g/t über 9 m ab 57 m- PORR0141: 2,0 g/t über 15 m ab 50 m- PORR0142: 5,4 g/t über 17 m ab 67 m, einschließlich 10,7 g/t über 6 m- PORR0143: 5,5 g/t über 7 m ab 59 m- PORR0144: 3,5 g/t über 9 m ab 66 m- PORR0145: 4,6 g/t über 8 m ab 80 m- PORR0184: 8,5 g/t über 5 m ab 97 m, einschließlich 16,0 g/t über 2 m- PORR0186: 3,9 g/t über 18 m ab 60 m- PORR0209: 2,4 g/t über 12 m ab 64 m1. Bohrlochintervalle sind geschätzte tatsächliche Breiten (Hinweis: Die tatsächlichen Breiten entsprechen in etwa den Bohrlochbreiten).Abbildung 2 - Pioneer Längsschnitt mit Blick nach Westenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51936/19052020_DE_RNC HGO Exploration Update_news release DE.002.jpegDie Mineralisierung bei Pioneer wird so interpretiert, dass sie etwa 30° nach Osten einfällt und sich in einem mafischen Paket befindet, das hauptsächlich aus verkieseltem Basalt mit schmalen, kirschigen Zwischenfluss-Sedimenten besteht. Die Mineralisierung wird so interpretiert, dass sie durch steil nach Osten einfallende, nach Nord-Nordosten verlaufende regionale Scheren begrenzt wird.Gradkontrollbohrungen und anschließende RC-Bohrungen (6 Löcher auf 262 Metern) in der Grube Baloo haben die hochgradige Mineralisierung über das Grubendesign am südlichen Ende der Grube hinaus erweitert (Abbildung 3). Die Ergebnisse der Gehaltskontrollbohrungen und der tieferen Folgebohrungen werden zur Erweiterung des bestehenden Grubendesigns verwendet werden. Das Potenzial für eine Erweiterung des nördlichen Endes der Grube in der Tiefe wird ebenfalls geprüft, wie durch frühere veröffentlichte Bohrergebnisse belegt wird (siehe RNC-Pressemitteilung vom 23. Januar 2020). Die Highlights der Goldresultate der Bohrschnitte1 aus dem RC-Programm vom März sind unten aufgelistet:- BLOR0044: -5,5 g/t über 3,0 m ab 21 m- BLOR0048: -7,3 g/t über 2,0 m ab 16 m1. Bohrlochintervalle sind geschätzte tatsächliche Breiten.Die tieferen Abschnitte der historischen Ressource von Baloo sollen später im Jahr 2020 mit Infill-Diamantbohrungen getestet werden. Eine Überprüfung früherer Explorationsarbeiten, die von S2 Resources ("S2") durchgeführt wurden, zeigt, dass sich die Mineralisierung über 300 m unter der Oberfläche erstreckt, mit einer Reihe von bedeutenden Abschnitten direkt unterhalb des aktuellen Grubendesigns, was auf das Potenzial hinweist, die Lebensdauer der Mine dieser Lagerstätte durch einen Untertagebetrieb zu verlängern (Abbildung 3). Die Highlights der Goldergebnisse der Bohrabschnitte S21 (S2 Resources Ltd., ASX-Pressemeldungen vom 10. Februar 2016, 8. Dezember 2016 und 13. Februar 2017) sind:- SPC0258: -5,1 g/t über 8,0 m ab 106 m- SPD0100: -8,4 g/t über 7,6 m ab 125,2 m- SPD0101: 5,0 g/t über 9,8 m ab 111,5 m1. Bohrlochintervalle sind geschätzte tatsächliche Mächtigkeiten (Hinweis: Die tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen in etwa den Bohrlochmächtigkeiten).Abbildung 3 - Der Längsschnitt von Baloo mit Blick nach Osten zeigt das Potenzial für eine Ausdehnung der Grube nach Südenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51936/19052020_DE_RNC HGO Exploration Update_news release DE.003.jpegHinweis: Historische Bohrabschnitte werden angezeigt (siehe Pressemitteilungen von S2 Resources Ltd. und ASX vom 10. Februar 2016, 8. Dezember 2016 und 13. Februar 2017).Die Mineralisierung bei Baloo befindet sich auf der Buldania-Verwerfung, einer nord-nordwestlich streichenden Verwerfung, die flach etwa 30° nach Osten einfällt. Die Alteration umfasst Biotit +/-Pyrit-Arsenopyrit mit mehreren Generationen von Gängen innerhalb der Verwerfungszone. Die Goldmineralisierung steht in Zusammenhang mit Quarz-Arsenopyrit-Pyrit-Adern.Die Paleochannel-Lagerstätten in Higginsville sind ein wesentlicher Bestandteil des erwarteten HGO-Minenplans. RNC konzentriert sich auf drei primäre Paleochannel-Lagerstätten: Mitchell, Jupiter und Pluto. Jupiter und Pluto gehören zum Paläokanalsystem von Challenger, das 3 km östlich des Mitchell-Paläokanals liegt (Abbildung 1).Die historische Minenproduktion betrug insgesamt 2,1 Mt @ 3,4 g/t (232.000 enthaltene Goldunzen). Die bestehende historische angezeigte Mineralressource von 1,5 Mt @ 2,2 g/t (102.000 enthaltene Goldunzen) und eine historische abgeleitete Mineralressource von 0,3 Mt @ 2,1 g/t (14.000 enthaltene Goldunzen) (siehe technischer Bericht vom 6. Februar 2020 unter dem Profil der Royal Nickel Corporation auf www.sedar.com ) waren Teil des Erwerbs von Higginsville . Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit im Namen von RNC geleistet, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und RNC behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.Die verbleibenden historischen Ressourcen des Paläokanals wurden bewertet und für Folgebohrungen priorisiert. Diese Arbeiten führten dazu, dass alle drei Gebiete (Mitchell, Jupiter und Pluto) für Infill- und Erweiterungsbohrungen angepeilt wurden, mit dem Ziel, die historischen Mineralressourcen aufzuwerten und zu ergänzen. Die Bohrungen werden auch die Kontinuität der primären Mineralisierung testen, die zuvor auf dem Jupiter-Prospekt durchschnitten wurde, mit dem Ziel, eine Mineralressourcenschätzung für diese Mineralisierung zu erstellen.Bohrungen von voraussichtlich insgesamt 4.060 m sind in zwei Stufen geplant. Die erste Phase wird 33 Bohrlöcher auf 2.140 m umfassen, die sowohl die primäre Jupiter-Mineralisierung als auch die darüber liegende Paläokanal-Mineralisierung anpeilen und die historischen Mineralressourcen Mitchell 3 und 4 füllen sollen. Die zweite Phase wird 32 Bohrlöcher auf 1.920 m umfassen, die auf eine Aufwertung und Erweiterung der historischen Mineralressource Pluto abzielen.Der anfängliche Schwerpunkt von RNC wird darin bestehen, das Vertrauen in die historischen hochgradigen Abschnitte zu verbessern, mit dem Ziel, eine Mineralressource für die Minenevaluierung zu definieren. Diese wird zusammen mit den Ergebnissen des Paläokanals, der über der primären Mineralisierung liegt, durchgeführt werden. Die Höhepunkte der historischen Goldresultate der Bohrabschnitte1 der primären Mineralisierung sind: (siehe Pressemitteilung von Alacer Gold Corp. vom 26. März 2013):- JUPR037:-234,0 g/t über 2 m im Bohrloch ab 90 m- JUPR025:-39,2 g/t über 2 m im Bohrloch ab 64 m- JUPR031: -4,2 g/t über 17 m im Bohrloch ab 54 m- JUPR030: -4,7 g/t über 7 m Bohrloch ab 70 m1. Die geschätzten tatsächlichen Breiten liegen bei 60%-70% der Bohrlochbreiten.Abbildung 4: Jupiter-Längsschnitt mit Blick nach Westenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51936/19052020_DE_RNC HGO Exploration Update_news release DE.004.jpegHinweis: Der Längsschnitt basiert auf der Pressemitteilung von Alacer vom 26. März 2013Paläokanal-Goldlagerstätten umfassen sowohl altes Placergold, das sich normalerweise in der Nähe der Basis der Kanalfüllungssequenzen befindet, als auch chemisch ausgefälltes Sekundärgold innerhalb der Kanalfüllungsmaterialien und des darunter liegenden Saprolits. Diese Goldkonzentrationen überlagern im Allgemeinen primäre mineralisierte Zonen innerhalb des archäischen Grundgesteins oder grenzen an diese an. Bei Jupiter beginnt die primäre Mineralisierung, die von Alacer im Jahr 2012 entdeckt wurde, etwa 50 Meter unter der Oberfläche und steht in Zusammenhang mit einer steil nach Norden und Süden abfallenden Scherstruktur innerhalb des Paringa-Basalts (Abbildung 4). Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit Spannungs-Quarz-(Chlorit-Carbonat)-Adern und Sulfiden (Pyrit), wobei in einigen Abschnitten sichtbares Gold vorkommt. Die Struktur ist auf einer Streichlänge von über 1 km variabel mineralisiert.Die Offenlegung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurde von Stephen Devlin, FAusIMM, Vice-President Exploration & Growth, Salt Lake Mining Pty Ltd, einer 100%igen Tochtergesellschaft von RNC, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.Bei der Goldoperation in Higginsville wurden von RNC-Personal Reverse-Circulation-Chip-Probenahmen durchgeführt. Die Proben werden zu Bureau Veritas Minerals Pty Ltd in Kalgoorlie und Perth transportiert, wo sie aufbereitet und mit der 40-Gramm-Brandprobenanalysemethode (ca.) untersucht werden. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Analyse von Duplikaten, zusätzlichem Leerwertmaterial und zertifizierten Standards, die in den Probenstrom eingefügt werden, überwacht. Die Proben werden bei Erhalt gewogen, getrocknet und auf weniger als 3 kg gespalten und dann mittels LM-5 pulverisiert, um sicherzustellen, dass mindestens 90 % der Proben bei -75 µm passieren.Die historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden unter der Aufsicht von Stephen Devlin, Vice-President, VP Exploration & Growth, Salt Lake Mining Pty Ltd, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von RNC, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, überprüft und werden durch relevante monatliche Explorationsberichte und historische Mineralressourcenberichte unterstützt, in denen die bei den Bohrproben verwendeten QA/QC-Verfahren detailliert beschrieben werden und die Ergebnisse aller zugehörigen QA/QC-Proben, einschließlich Leerproben, Standardproben (CRM-Proben), Kontrollproben und Duplikate, analysiert werden. Alle Bohrungen von 2004 bis heute folgten den Standardverfahren der Branche, wobei die historischen Bohrungen vor 2004 nicht im Detail aufgeführt sind, aber davon ausgegangen wird, dass sie den aktuellen Verfahren ähnlich sind (Quellen für solche historischen Bohrergebnisse werden, sofern zutreffend, oben angegeben). Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und RNC behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen.RNC konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Senkung der Kosten in seiner integrierten Goldmine Beta Hunt und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Mio. T p.a., die mit der Kapazität der Untertagemine Beta Hunt und des Tagebaus Higginsville von RNC gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscheren, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehrere Richtungen offen bleiben. HGO verfügt über eine beträchtliche historische Goldressource und ein äußerst aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Darüber hinaus ist RNC zu 28% an einem Nickel-Jointventure beteiligt, das das Nickel-Kobaltprojekt Dumont in der Region Abitibi in Quebec besitzt. Dumont enthält die zweitgrößte Nickelreserve und die neuntgrößte Kobaltreserve der Welt. RNC verfügt über einen starken Vorstand und ein Managementteam, die sich auf die Schaffung von Shareholder Value konzentrieren. Die Stammaktien von RNC werden an der TSX unter dem Symbol RNX gehandelt. 