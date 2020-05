Fed-Handlungen liegen im Fokus für die kommenden Monate

Investoren wandten sich dem gelben Edelmetall zu, nachdem Hoffnungen auf einen COVID-19-Impfstoff zunichte gemacht wurden und die Risikostimmung verdarben, berichtet Investing.com In den USA sprachen Finanzminister Steven Mnuchin und Vorsitzender der Federal Reserve Jerome Powell vor dem Bankenkomitee des Senats und erklärten, wie viele Finanzmittel bisher in operierende Programme während der Krise geflossen sind. Als Antwort darauf, fasste Powell seine Kommentare von Ende April wieder auf.Er erklärte: "Dies ist die Zeit, die großartige fiskalpolitische Macht der USA zu verwenden. Das alles liegt vor uns. Die Menge Geld, die bisher geflossen ist - im Kontext der US-Wirtschaft - ist recht verhalten." Die Fed sei außerdem bereit, die volle Bandbreite an Werkzeugen zu verwenden, um die Wirtschaft in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen."Was die Fed in den nächsten paar Monaten tun wird, wird sehr wichtig sein und Powell hat sicherlich angedeutet, dass die Zinsen für die absehbare Zukunft null bleiben werden", erklärte Daniel Hynes von ANZ diesbezüglich.© Redaktion GoldSeiten.de