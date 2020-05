Randy Smallwood: Es könnte keinen besseren Zeitpunkt für Edelmetalle geben

An Investing News gewandt meinte Randy Smallwood, Präsident und CEO von Wheaton Precious Metals, dass das Potenzial für Gold von der US-Dollarstärke abhängen würde."Während der letzten Finanzkrise 2008, 2009, 2010, als wir über quantitative Lockerung sprachen, wurde dieses schon immer in Milliarden gemessen. Diesmal wird sie in Billionen gemessen - es gibt eine Menge Milliarden in Billionen, also bin ich außerordentlich bullisch gegenüber dem Edelmetall als eine Wertanlage", meinte er.Er erwartet zudem weitere Stimuli-Maßnahmen, was ihn glauben lässt, dass es keinen besseren Zeitpunkt für die Edelmetalle geben könnte. "Ich habe kein Problem, mir Gold bei mehr als 2.000 Dollar je Unze vorzustellen.""Wenn Sie einen Blick auf die Basismetallbranche werfen, vor allem mit den Auswirkungen dieser Pandemie, so hat der Verbraucher - die Nachfrageseite der Basismetalle - einen Schlag abgekommen und wir konnten beobachten, wie die Rohstoffpreise von Kupfer, Blei, Zink und Nickel als Ergebnis dieser Pandemie gefallen sind", so Smallwood.© Redaktion GoldSeiten.de