Venezuela leitet rechtliche Schritte ein, um an in London lagerndes Gold zu gelangen

Wie Reuters berichtet, hat die venezolanische Zentralbank Klage eingereicht, wodurch sie die englische Nationalbank zur Herausgabe von Gold im Wert von 930 Mio. Euro zwingen möchte. Die Bank of England verweigert bzw. verzögert seit 2018 den Zugriff auf das in ihren Tresoren lagernde Gold Venezuelas, da die britische Regierung den Präsidenten Nicolas Madura nicht als venezolanischen Staatschef anerkennt.Medienberichten zufolge habe Venezuela die Bank of England im April gebeten, einen Teil der Goldreserven zu verkaufen und das Geld anschließend für den Kampf gegen die Coronaepidemie an die UN zu schicken. Dort sollte dieses im Rahmen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen für den Kauf von medizinischem Equipment, Medikamenten und Nahrungsmitteln genutzt werden, um die "COVI-19-Notsituation" anzugehen.© Redaktion GoldSeiten.de