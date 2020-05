African Gold Group erarbeitet verkürzten Bauzeitplan

Toronto, 21. Mai 2020 - African Gold Group Inc. (TSX-V: AGG) (AGG oder das Unternehmen) freut sich, einen verkürzten Zeitplan für die Errichtung/Erschließung seines vollständig lizenzierten Projekts Kobada in Südmali bereitzustellen.- Mit dem beschleunigten Zeitplan verkürzt sich die Bauzeit von 23 auf 19 Monate- Deutliche Einsparungen bei den EPCM-Kosten und dem Working Capital- Detailplanung für den Großteil der Verarbeitungsanlage abgeschlossen- Erste Infrastruktur für das Haupt- und Baulager fertiggestellt- Geringerer Energiebedarf führt zu kleineren Gerätschaften mit kürzerer Lieferzeit für die VerarbeitungsanlageDas in einem fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Goldprojekt Kobada verfügt über sämtliche erforderliche Lizenzen und Genehmigungen und liegt innerhalb des ertragreichen Grünsteingürtel Birimian im Süden von Mali. Das Unternehmen bemüht sich darum, als letzten Schritt vor Baubeginn eine endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study/DFS) im zweiten Quartal 2020 vorzulegen.SENET unterstützte die Planung der Verarbeitungsanlage für das Goldprojekt Kobada, wobei seine bedeutenden Erfahrungen aus anderen Betriebsstätten in Westafrika zur Geltung kamen. Die Anlage weist eine große Ähnlichkeit mit anderen in Betrieb befindlichen Anlagen in der Region auf. Bei der Planung der Anlage standen ein einfacher Aufbau und die Bedienfreundlichkeit an erster Stelle. Das vereinfachte und kompakte Fließschema der Verarbeitungsanlage verringert den Bedarf für teure Verarbeitungsgeräte mit langer Lieferzeit, wodurch die Bauzeit deutlich verkürzt wird.Wir schätzen uns glücklich, mit SENET, das Teil der DRA-Unternehmensgruppe ist, beim Goldprojekt Kobada zusammenzuarbeiten. SENET ist seit mehr als 25 Jahren in Westafrika tätig und es gibt nur sehr wenige Projekte in dieser Region, an denen SENET nicht beteiligt war, meint Danny Callow, Chief Operating Officer von AGG. Der Einsatz einer bewährten Technologie bei der Entwicklung eines robusten für westafrikanische Verhältnisse geeigneten Anlagenfließschemas, das zugleich einen einfachen und flexiblen Aufbau ermöglicht, hat es uns ermöglicht, die technischen Planungsarbeiten so weit zu voranzutreiben, dass die Planung der Anlage nun bereits sehr detailliert ist. Damit können wir den Zeitplan deutlich verkürzen und Kosten bei der technischen Planung einsparen. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass die Ingenieure und Techniker von SENET aufgrund des aktuellen Lockdowns in Südafrika von zuhause aus arbeiten mussten.Das Unternehmen beabsichtigt, die wichtigsten Spezialkomponenten der Anlage an branchenführende Anbieter auszulagern. Hierzu gehören ein hochmodernes hybrides Solar-PV-, Wärme- und Batteriespeichersystem, die Brennstofflagerung und -versorgung sowie der Bergbau- und Bergelagervertrag. Damit sollen die anfänglichen Investitionskosten gesenkt werden. African Gold Group ist ein an der TSX Venture Exchange notiertes (TSX-V: AGG) Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung einer Goldressourcenbasis in Westafrika gerichtet ist. Der Hauptvermögenswert des Unternehmens ist das Projekt Kobada in Südmali. Weitere Informationen über African Gold Group erhalten Sie auf unserer Website unter www.africangoldgroup.com.Daniyal BaizakVP Corporate Development(416) 861 2966Vorsorgliche Hinweise: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Zeitplan für die Veröffentlichung der DFS, den verkürzten Zeitplan für die Errichtung/Erschließung, das Design der Mine im Goldprojekt Kobada, Einsparungen bei den EPCM-Kosten und dem Working Capital, den Energiebedarf und die Lieferzeiten für Gerätschaften, die Auslagerung von wichtigen Spezialkomponenten des Goldprojekts Kobada, andere Designelemente der Mine im Goldprojekt Kobada und andere Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, zielt an, beabsichtigt, geht davon aus, geht nicht davon aus oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Dazu gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, geopolitische und gesellschaftliche Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; behördliche Risiken; Risiken in Verbindung mit einer Betriebstätigkeit im Ausland; und andere Risiken des Bergbausektors. Obwohl das Unternehmen sich bemüht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von jenen in zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht bedingungslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. 