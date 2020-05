Wealth Research Group bevorzugt Gold als langfristigen Wertspeicher

In einem Interview mit Kitco News, sprach Lior Gantz, Gründer der Wealth Research Group, kürzlich über das Gold-Silber-Verhältnis sowie seine aktuelle Einschätzung zu Gold und Silber.Im Gespräch mit Neils Christensen erklärt Gantz, dass er Silber als kurzfristigen Trade für vielversprechend halte, als Wertspeicher angesichts einer zunehmenden weltweiten Rezession in Folge der Corona-Pandemie aber Gold bevorzuge.Weiterhin geht er auf die aktuelle Lage in der Bergbaubranche ein, welche momentan einige gute Chancen für Anleger bereithalte.© Redaktion GoldSeiten.de