Armstrong über "Coronavirus-Insolvenzpandemie"

Martin Armstrong von ArmstronEconomics.com warnt in einem Artikel auf seiner Webseite aktuell davor, dass sich derzeit eine enorme Wirtschaftskrise entfalte und die Märkte den Ernst der Lage nicht begriffen.Er spricht von einer "Coronavirus-Insolvenzpandemie", die etwa 30% der Einzelhandelsdienstleistungsbranche an den Rande der Insolvenz gebracht habe. Doch auch kleinere Kommunalverwaltungen seien inzwischen pleite gegangen.Armstrong hält die Lock-Down-Maßnahmen angesichts von den extrem hohen Beschäftigungszahlen im Dienstleistungssektor für extrem gefährlich. Fast 80% der zivilen Erwerbstätigen sei in diesem Sektor beschäftigt. Eine Rückkehr zur bisher bekannten Normalität erachtet er als kaum möglich.© Redaktion GoldSeiten.de