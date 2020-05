Gold/Silber - Kurzfristig fremdeln, langfristig treu!

Der gestern eingesetzte Abverkauf liefert weitere klare Bestätigungen für unsere primäre Erwartung. Doch der Abverkauf und die damit verbundene Bestätigung des Hochs bleiben ein harter Fight. Wie sich im heutigen abzeichnet, wird Gold ausgehend vom gestrigen Tief hier nochmal zu einer Erholung ansetzen. Diese hat nochmal das Potential den Bereich von $1760 bis $1785 anzulaufen. Da wir hier einen sehr engen Stopp setzen können, haben wir uns entschieden, diesen sehr aggressiven Long mitzunehmen. Wie bereits in der dazu versendeten Kurznachricht dargelegt ändert dies keinen Millimeter etwas an unserer primären Erwartung. Wir sahen hier lediglich einen attraktiven Trade.Damit zeichnet sich auch ab, dass wir wohl sehr wahrscheinlich heute nicht mehr Short gehen werden da Gold erst einmal die Zwischenerholung abarbeiten muss. Für den GLD werden wir nicht von dieser Bewegung profitieren können, da dieser aktuell noch geschlossen ist. Entsprechend müssen wir hier weiter die Füße still halten. Das gleiche gilt auch für Silber. Wir sind heute Vormittag mit einer Position am Silbermarkt aktiv geworden.Zusammengefasst gehen wir nach einer kurzfristigen Zwischenerholung weiterhin von einer übergeordneten Korrektur aus. Diese werden wir von der Shortseite bespielen. Bis dahin sehen wir die Situation in den Metallen wie ein freizügiges Swinger Paar, frei nach dem Motto „alles kann nichts muss“ und betätigen uns hier kurzfristig auf der Longseite.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Rüstung, Cannabis, und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de