Kingston Resources: 3,2 Mio. Unzen Gold: Robuste Ausgängsläge

Wie gestern im Update berichtet, konnte Kingston Resources das Goldvorkommen auf dem Misima-Projekt über die magische Marke von 3 Millionen Unzen Gold hieven.Die Ressource wurde bei einem Goldpreis von 1.700 USD ermittelt, jedoch wurden auch andere Szenarien mit niedrigeren Goldpreisen durchgespielt. Was sich in diesen Berechnungen zeigt ist, dass das Projekt sehr preisrobust ist.Im Umuma-Pit liegen bei 1.700 USD Goldpreis 2,81 Millionen Unzen Gold. Doch selbst bei 1.400 oder 1.500 USD Goldpreis sprechen wir immer noch über 2,49 bis 2,62 Millionen Unzen Gold.Was uns dies zeigt ist, dass die Firma in der Studie nicht "gehudelt" und nur über den höheren Goldpreis die Unzen nach oben getrieben hat.Dies ist für den normalen Anleger oft Nebensache, wird aber für die Wirtschaftlichkeit des Projektes später eine wichtige Rolle spielen, ebenso werden potentiell interessierte Firmen auf diese Daten genau achten.Die Analysten von Canaccord haben die Aktie gestern nach der neuen Ressourcen-Kalkulation auf "spekulativ Kaufen" bestätigt mit dem Kursziel von 0,85 AUD je Aktie:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport