Kitco-Umfrage: Wall & Main Street erwarten Positives von Gold

Die Wall und die Main Street erwarten, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird, so heißt es im Rahmen der wöchentlichen Umfrage von Kitco News . "Es gibt nicht nur Niedrigzinsen und Wirtschaftsanreize, die Gold unterstützen, sondern auch Spannungen zwischen USA und China, die das gelbe Edelmetall auf seinem Pfad zu höheren Preisen halten werden", so Phil Flynn von Price Futures Group.Diesmal gaben 17 Marktexperten ihre Meinung ab, davon waren 10 (59%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere fünf (29%) Befragte prognostizierten einen Preisrückgang, während zwei (12%) Umfrageteilnehmer neutral blieben.Außerdem teilten auch 1.809 Kleinanleger ihre Ansichten. Von diesen waren 1.038 (57%) der Meinung, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 467 (26%) erwarteten einen niedrigeren Preis, während 304 (17%) Seitwärtsentwicklungen prognostizierten.© Redaktion GoldSeiten.de