Gold in 10 Jahren bei 4.000 USD?

Wie Scrap Monster berichtet, rechnet Shaun Djie, Mitgründer und COO von Digix, in diesem und den kommenden Jahren mit einer extremen Volatilität der Goldpreise und einer weiterhin hohen Nachfrage nach Gold in physischer und digitaler Form.Djie ist dem gelben Metall gegenüber sehr bullisch eingestellt. Er geht davon aus, dass der Goldpreis im kommenden Quartal auf 1.800 USD oder sogar 1.900 USD je Unze steigen wird. Zum Ende des Jahres sollte seiner Einschätzung nach die Marke von 2.000 USD getestet werden.Innerhalb der nächsten zehn Jahre sieht er den Goldpreis sogar bis auf 4.000 USD steigen. Allerdings werde es in dieser Zeit auch zu großen Preisschwankungen kommen. Gold werde sich wahrscheinlich zwischen 3.000 USD und 4.000 USD bewegen.© Redaktion GoldSeiten.de