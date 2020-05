Centurion Minerals: Aktueller Stand der Finanzierung und Änderung des Geschäftsgegenstandes

- Kurzfristige Pläne zur Bestätigung des/der Finanzierungspartner und Fortführung einer Änderung des Geschäftsgegenstandes;- Positive Entwicklung von Vertriebskanälen in Lateinamerika; und- Weitere Fortschritte bei dem Entwurf, der Planung und der Lieferantenauswahl für das Extraktionslabor in Uruguay.Vancouver, 25. Mai 2020 - Centurion Minerals Ltd. (CTN: TSX-V) (Centurion oder das Unternehmen) freut sich, in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 7. Februar 2020 zu berichten, dass das Unternehmen sowohl im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit als auch im Hinblick auf eine Kapitalfinanzierung im Zusammenhang mit seiner auf Südamerika ausgerichteten Cannabis-Geschäftsstrategie deutliche Fortschritte erzielt hat.Nach der Ankündigung des Unternehmens am 7. Februar 2020 wurden der Geschäftsplan und die allgemeine Änderung des Geschäftsgegenstandes, die auf die Transformation von Centurion in ein auf Lateinamerika ausgerichtetes Cannabisextraktionsunternehmen abzielt, positiv aufgenommen. Angesichts der Herausforderungen in Verbindung mit Covid-19 und der Kapitalknappheit, mit denen sich Investoren konfrontiert sehen, konzentrierte sich das Management jedoch auf die Sicherung von Finanzierungspartnern mit Zugang zu Kapital, die strategisches Interesse an einer kurzfristigen Cannabisextraktionskapazität in Südamerika haben. Das Unternehmen befindet sich derzeit in eingehenden Gesprächen mit mehreren Parteien und nach Ansicht des Managements wird es in sehr naher Zukunft Finanzierungszusagen bekannt geben können. Nach einer Finanzierungszusage würde das Unternehmen umgehend mit den Anträgen auf eine Änderung des Geschäftsgegenstandes bei der TSX Venture Exchange (TSX-V) fortfahren.In der Zwischenzeit werden die Aktivitäten des Unternehmens in Kanada als zinsloses Darlehen durch das Management und die Betriebstätigkeit der unter dem Namen CannaEden firmierten uruguayischen Unternehmensgruppe (CannaEden) durch den Geschäftsführer von CannaEden (gemäß der in der Pressemeldung vom 7. Februar angekündigten Vereinbarung) finanziert.Ein großer Schwerpunkt des Unternehmens besteht in der Entwicklung von Vertriebskanälen für pharmazeutische Produkte (API) und Verbrauchsgüter (CPG) - Vollspektrum- und Destillat-Öle sowie Isolate -, die Kunden in Brasilien, Argentinien, Paraguay und Peru als erste Produkte zum Verkauf angeboten werden sollen. Wir haben mehrere Gruppen ausfindig gemacht, die ab dem vierten Quartal 2020 Chargenmengen für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit bzw. die Formulierung benötigen, und entsprechende Gespräche aufgenommen. Wir sind zuversichtlich, dass eine Versorgung aus dem südamerikanischen Handelsblock (Mercusor) einer Einfuhr von Rohstoffen für die Herstellung von API- und CPG-Produkten aus Ländern, die nicht Mitglied von Mercusor sind, vorgezogen wird.Das Unternehmen berichtet, dass das Team von CannaEden in Uruguay in den letzten drei Monaten aus betrieblicher Sicht bedeutende Fortschritte erzielt hat. Der Entwurf und die technische Planung des Extraktionslabors sind nahezu abgeschlossen und die Lieferantenwahl für die Extraktionsgeräte befindet sich in der Endphase. Das Unternehmen geht davon aus, dass CannaEden in Kürze mit dem Bau der Extraktions- und Laboreinrichtung beginnen wird, wobei die Fertigstellung für das vierte Quartal 2020 geplant ist.David Tafel, CEO von Centurion, meint: Wir sind sehr zufrieden mit der Unterstützung der Investoren, die wir für die Fortführung dieses Prozesses erhalten haben, und trotz der Herausforderungen infolge von Covid-19 haben die Teams in Kanada und Südamerika unter diesen schwierigen Umständen hervorragende Fortschritte erzielt. Ich bin sehr dankbar für den Einsatz und die Beiträge unseres Teams in dieser ungewöhnlichen Zeit und freue mich darauf, in naher Zukunft Ankündigungen zu Finanzierungszusagen, der Auswahl des Lieferanten unserer Extraktionsgeräte und den Fortschritten in unserem uruguayischen Extraktionslabor zu machen.Vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, des Board of Directors und/oder der zuständigen Aufsichtsbehörden schlägt das Management von Centurion vor, den Namen des Unternehmens zeitgleich mit dem Abschluss der Transaktion in Kadima Growth Ltd. zu ändern. Centurion Minerals Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Vermögenswerten in Südamerika konzentriert. Die Hauptinvestition des Unternehmens ist seine Beteiligung am Agrargips-Dünger-Projekt Ana Sofia. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen aktiv Geschäftsmöglichkeiten in der südamerikanischen Branche für Cannabis und verwandte Produkte.David G. 