Sovereign Metals: Hervorragende Bohrergebnisse zu Rutil

Bohrloch-Nr.MächtigkeitRutil %Tiefe des Kommentar

des Abschnitts





Abschnitts im Bohrloch (m)

KYHA0072 3 m 0,80 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0073 5 m 0,57 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0074 Keine nennenswerten Ergebnisse

KYHA0075 4 m 0,71 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0076 13 m 0,93 ab in der

Oberflächenniv Tiefe

eau offen



inkl. 11 m 1,00 ab

Oberflächenniv

eau



inkl. 3 m 1,43 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0077 5 m 0,78 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0078 10 m 1,12 ab in der

Oberflächenniv Tiefe

eau offen



inkl. 3 m 1,66 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0079 4 m 1,13 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0080 2 m 1,15 ab Bohrung

Oberflächenniv fehlgeschla

eau gen in 2

m



KYHA0081 3 m 0,56 ab Bohrung

Oberflächenniv fehlgeschla

eau gen in 3

m



KYHA0082 5 m 0,66 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0083 7 m 0,78 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0084 4 m 0,53 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0085 4 m 1,07 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0086 13 m 0,90 ab in der

Oberflächenniv Tiefe

eau offen



inkl. 2 m 1,70 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0087 3 m 0,60 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0088 12 m 0,94 ab in der

Oberflächenniv Tiefe

eau offen



inkl. 3 m 1,29 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0089 11 m 1,33 ab in der

Oberflächenniv Tiefe

eau offen



inkl. 5 m 1,79 ab

Oberflächenniv

eau



inkl. 3 m 1,23 8 m

KYHA0090 14 m 1,04 ab in der

Oberflächenniv Tiefe

eau offen



inkl. 4 m 1,27 ab

Oberflächenniv

eau



inkl. 3 m 1,12 8 m

KYHA0091 13 m 1,32 ab in der

Oberflächenniv Tiefe

eau offen



inkl. 8 m 1,45 ab

Oberflächenniv

eau



inkl. 4 m 1,58 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0092 9 m 1,19 ab

Oberflächenniv

eau



inkl. 6 m 1,52 ab

Oberflächenniv

eau



inkl. 3 m 1,86 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0093 11 m 1,37 ab in der

Oberflächenniv Tiefe

eau offen



inkl. 9 m 1,49 ab

Oberflächenniv

eau



inkl. 5 m 1,82 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0094 11 m 1,14 ab in der

Oberflächenniv Tiefe

eau offen



inkl. 3 m 1,77 ab

Oberflächenniv

eau



KYHA0095 10 m 0,62 ab in der

Oberflächenniv Tiefe

eau offen

Bohrloch-Nr. RechtswertHochwert RL Tiefe

KYHA0072 538800 8481600 1097 6

KYHA0073 539202 8481600 1101 14

KYHA0074 539599 8481597 1104 12

KYHA0075 539999 8481602 1106 12

KYHA0076 540399 8481601 1108 13

KYHA0077 540799 8481600 1109 8

KYHA0078 541194 8481600 1110 10

KYHA0079 541593 8481607 1111 14

KYHA0080 541999 8481599 1112 2

KYHA0081 539193 8481206 1094 3

KYHA0082 539600 8481200 1097 11

KYHA0083 540002 8481201 1099 10

KYHA0084 539202 8480399 1081 10

KYHA0085 539601 8480401 1085 10

KYHA0086 540000 8480400 1089 13

KYHA0087 540807 8479998 1102 8

KYHA0088 541602 8479598 1114 12

KYHA0089 541200 8479603 1111 11

KYHA0090 540801 8479602 1107 14

KYHA0091 540398 8479600 1103 13

KYHA0092 539998 8479604 1100 14

KYHA0093 539599 8479601 1099 11

KYHA0094 539199 8479600 1096 11

KYHA0095 538799 8479599 1091 10