Rob McEwen über Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen auf Edelmetalle und die Bergbaubranche

"Die Menge an Geld, die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben wird, um COVID-19 und seinen Folgen zu begegnen, ist einfach unvorstellbar," so äußert sich Rob McEwen in seinem jüngsten Interview mit Kitco Mining. Der CEO von McEwen Mining spricht mit Michael McCrae über die Konsequenzen der Pandemiekrise für die Bergbaubranche und die Wirtschaft im Allgemeinen (ab 8:00 min.).Laut dem Geschäftsmann sei das aktuelle Gelddrucken mit Quantitativer Lockerung "auf Steroiden" vergleichbar. Die Geschichte habe gezeigt, dass eine so massive Erhöhung der Geldmenge ohne einen Gedanken daran, wie dafür aufgekommen wird, zu einer Abwertung der Währungen weltweit führe.Eine solche Abwertung werde sich positiv auf alle sogenannten "hard Assets" (reale Vermögenswerte) auswirken – allen voran Gold und Silber. Aus diesem Grund sieht er für die Edelmetallbergbaubranche eine positive Entwicklung voraus.© Redaktion GoldSeiten.de