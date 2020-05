Wann ist Kapitalgewinn Kapitalkonsum?

Der Goldpreis fiel in dieser Woche etwas, doch der Silberpreis stieg um einen halben Dollar. Der Trommelschlag für den Goldbullenmarkt ist in vollem Gange und beginnt nun für Silber. Werfen wir einen raschen Blick auf die Angebots- und Nachfragefundamentaldaten. Hier ein Chart der Goldbasis:Die Basis hat sich etwas beruhigt, liegt auf das Jahr hochgerechnet jedoch noch immer bei 3,6%. Wir glauben nicht, dass dies ein "echter" Messwert ist. Es ist ein Zeichen für Futureskäufe, was der Gegensatz zur Seltenheit des Metalls und der Gegensatz zu der Krise ist, die die Goldenthusiasten für bevorstehend halten. Um klarzustellen: Wir glauben, dass eine Krise von Gegenparteizahlungsausfällen bevorsteht, doch heute ist nicht dieser Tag. Wir denken, dass dies ein Zeichen für fehlende Marktmacher am Markt ist. Ihre Bilanzen müssen schrumpfen und sie ziehen sich von Handelstransaktionen wie dem Gold-Carry-Trade zurück. Silber ist noch extremer.Die Juli-Basis liegt bei 15%! (Die kontinuierliche Silberbasis liegt bei 7,2% verglichen mit 3% für Gold). Es gibt Käufe von Silberfutures, wie durch den Preissprung angedeutet. Und, da die Marktmacher größtenteils abwesend sind, wird die Basis nach oben gedrückt. Es sollte nicht sonderlich schwierig sein, zu visualisieren, dass die großen Futureskäufe den Futurespreis relativ zum Spotpreis nach oben getrieben haben. Der Juli-Kontrakt (zum Stand vom Freitag) liegt 47% höher als der Spot.Eine Nebenbemerkung: Sie sollten die kalkulierten Fundamentalpreise für Gold und vor allem Silber bei Monetary Metals nicht beherzigen. Das Modell wurde nicht für einen Markt ohne Marktmacher angefertigt.Wir haben viele Male gesagt, dass der (scheinbar) endlose Anstieg der Assetpreise nur ein Vorgang des Kapitalkonsums ist. Es ist die Umwandlung des Reichtums einer Person zum Einkommen einer anderen Person, das konsumiert wird. Doch einige Leute fragen sich: "Gibt es keine Fälle, in denen der Preis eines Vermögenswertes steigt, weil er steigen sollte? Wenn er tatsächlich an Wert zulegt? Sollten Investoren nicht das Recht haben, zu verkaufen und einen Kapitalgewinn zu machen?" Ja. Lassen Sie uns einen Blick auf den Unterschied werfen.Es gibt immer ein Risiko, wenn man versucht, über eine wichtige Wahrheit zu schreiben. Wahrheit ist kontextabhängig. Stellen wir uns vor, Sie sagen, dass "Wasser bei 212 Fahrenheit" zu kochen beginnt. Jemand könnte darauf antworten: "Tatsächlich fängt Wasser an der Spitze des Mount Everest bei 161,5 Fahrenheit zu kochen an." Das stimmt, doch die Örtlichkeit ändert den Kontext. Der Mount Everest zeigt nicht, dass die ursprüngliche Bemerkung falsch ist - sie zeigt die Grenzen des Kontextes auf, in dem die ursprüngliche Bemerkung angestellt wurde. Der Höhenunterschied.