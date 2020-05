IMC International Mining Corp. meldet Ergebnisse für Gebiete Gail und Cirque

ProbeProben-TypCu (%)Au Ag

e (g/t) (g/t)



1438 Schwemmpro2,05 0,04 15,0

be



1440 Schwemmpro1,91 0,25 15,4

be



1443 Schwemmpro4,78 2,01 28,0

be



1444 Schwemmpro1,43 0,01 1,1

be



1448 Ausbiss 1,71 0,04 17,5

1450 Ausbiss 2,01 0,09 18,5

1455 Schwemmpro2,19 0,71 20,7

be



1456 Ausbiss 1,42 0,40 8,5

1474 Ausbiss 4,19 1,46 13,3

1485 Sub-Ausbis1,19 0,18 10,9

s



1487 Ausbiss 1,19 0,02 9,1

1512 Schwemmpro1,53 0,22 7,0

be



1517 Schwemmpro2,10 0,57 8,4

be



1529 Schwemmpro1,61 1,72 10,1

be



1531 Sub-Ausbis7,69 1,26 65,2

s



1537 Schwemmpro1,09 0,13 12,6

be



1538 Sub-Ausbis4,05 0,09 22,6

s



1556 Ausbiss 1,53 0,07 14,6

1578 Schwemmpro1,69 0,14 34,0

be



1639 Ausbiss 1,39 0,11 7,9

1651 Ausbiss 2,46 0,66 11,8

1667 Schwemmpro1,84 0,03 15,5

be



1668 Ausbiss 6,88 3,68 27,9

1679 Schwemmpro1,05 0,10 7,5

be



1680 Schwemmpro1,45 0,34 8,1

be



1682 Schwemmpro5,62 2,16 40,3

be



1688 Schwemmpro2,11 0,00 1,7

be



1698 Schwemmpro1,40 0,00 2,6

be



1699 Schwemmpro2,29 0,01 6,1

be



1707 Schwemmpro1,21 0,08 12,9

be



1725 Ausbiss 1,60 0,01 4,1

1740 Schwemmpro1,13 0,01 90,6

be

ProbeProbentyp Cu (%Au Ag (g/Jahr

) (g/t)t)



1463 Ausbiss 0,18 0,02 0,7 2012

1465 Schwemmpro0,35 0,51 6,2 2012

be



86361Schwemmpro0,24 0,16 0,7 2010

be



86362Schwemmpro0,40 0,05 1,4 2010

be



86364Schwemmpro2,85 0,27 8,6 2010

be



86437Schwemmpro0,19 0,15 12,2 2010

be



92338Sub-Ausbis0,13 0,01 0,1 2010

s



92340Schwemmpro0,18 0,04 0,2 2010

be



92342Ausbiss 1,23 0,15 5,5 2010

Vancouver, 26. Mai 202 - IMC International Mining Corp. (CSE: IMCX) (OTC: IMIMF) (FRA: 3MX) (das Unternehmen oder IMC), freut sich, die Ergebnisse der laufenden Bestandsaufnahme bei den Arbeiten auf seiner kürzlich erworbenen Liegenschaft Thane (die Liegenschaft) im nördlichen Zentrum von British Columbia bekannt zu geben. IMC hat mit einer umfassenden Aufbereitung und Synthese der verfügbaren Daten von der Liegenschaft begonnen, die 359 von CME Consultants Inc. (CME) gesammelte Gesteinsproben, 1.098 von Thane Minerals Inc. (TMI) gesammelte Gesteinsproben und die von TMI durchgeführte Bodenprobeentnahmen und die IP-Untersuchungen (induzierten Polarisierung IP) umfasst.Bei den Arbeiten auf der Liegenschaft wurden sechs Gebiete mit einer signifikanten Gold- ± Kupfer- ± Silber-Mineralisierung identifiziert. Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Ergebnisse der IMC- Aufbereitungsarbeiten gelten nur für die Gail und Cirque Area. In einer Pressemitteilung vom 19. Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse des Gebiets Cathedral. Mit Fortdauer der Zusammenstellung wird das Unternehmen die Ergebnisse von den Gebieten CJL, Lake und Mat des Konzessionsgebiets veröffentlichen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52017/Final May 26 2020-News_Release Gail_Cirque_CN2_de_PRCOM.001.jpegPhelps Dodge Corporation (PDC) erprobte das Gebiet Gail im Jahr 2000 vor der Beteiligung von CME und TMI. Schürfproben innerhalb des Gebiets Gail durch PDG identifizierten zahlreiche anomale Kupfer- und Goldwerte, einschließlich Schürfproben von bis zu 4,49 Prozent Kupfer und 6,48 Gramm Gold pro Tonne.Das Gebiet Gail wurde 2012 von TMI für ein zehntägiges Erkundungsprogramm besucht, wobei 295 Gesteinsproben entnommen wurden. Die Schürfgrabungen von TMI bei Gail beschränkten sich auf die zentrale Region und es wurden keine Zonen bewertet, die zuvor von PDG erprobt worden waren. Westlich der Arbeiten von TMI lieferten Schürfproben von PDG bedeutsame Analyseergebnisse, einschließlich einer Schürfprobe mit 4,49 Prozent Kupfer und 0,12 Gramm Gold pro Tonne sowie nordwestlich davon 6,86 Prozent Kupfer und 1,05 Gramm Gold pro Tonne.Von den 295 Gesteinsproben, die von TMI im Jahr 2012 entnommen worden waren, ergaben 140 mehr als 0,1 Prozent Kupfer, während insgesamt 32 Proben mehr als 1,0 Prozent bis zu einem Höchstwert von 7,69 Prozent Kupfer ergaben. Insgesamt 34 Proben ergaben Werte von über 0,1 Gramm Gold pro Tonne und acht Proben ergaben Werte von über 1,0 Gramm Gold pro Tonne. Anomale Gold- und Silberwerte gehen ausnahmslos mit anomalen Kupferwerten einher, doch dies scheint in diesem Gebiet nicht der Fall zu sein. Ausgewählte Ergebnisse der Gesteinsproben von TMI im Gebiet Gail sind in Tabelle 1 dargestellt. Zahlen zur Veranschaulichung von Probenstandorten für das Gebiet Gail werden auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.Ein geologisches Modell für das Gebiet Gail wurde noch nicht erstellt. Das Gebiet Gail liegt vollständig im Gestein der Hogem Plutonic Suite. Die Lithologien werden von Granodiorit und Quarzmonzonit dominiert. Quarz-Diorit, Diorit, Monzonit und Feldspatbrekzien sind ebenso vorhanden wie kleinere Vorkommen von Vulkan- und Rhyolith/Dazit-Gesteinsgängen. Die Mineralisierung kommt vorwiegend in Form von Disseminierungen von Chalkopyrit vor.Im Gebiet Cirque wurden bei einer Besichtigung von CME im Jahr 2010 anomale Malachit- und Azuritverunreinigungen im nach Osten ausgerichteten Bergkessel vorgefunden. Abgesehen von einer eintägigen Besichtigung des östlichen Teils dieses Gebietes hat es seit der ersten Entdeckung keine Folgearbeiten gegeben. Die Lithologie des Gebietes besteht aus grobkörnigem, leukokratischem, äquigranularem Diorit, bestehend aus 60 Prozent Plagioklas-Feldspat (zwei bis vier Millimeter), 30 Prozent Hornblende und zehn Prozent Magnetit. Enklaven von bis zu 90 Prozent Magnetit mit einem Durchmesser von etwa zehn Zentimetern und zehn Prozent Epidot werden in nahegelegenen eckigen Felsbrocken vorgefunden.Das Hauptvorkommen bei Cirque befindet sich 2,5 Kilometer westlich des Vorkommens bei Gail. Azurit und Malachit bilden eine Ein-Millimeter-Schicht, die die Felswand bedeckt und mittels Laugung von chalkopyritreichem Gestein weiter oben in der Felswand entstanden ist. Eine ähnliche, etwa 15 Meter breite, sekundäre Kupferoxid-Alterationszone kommt 50 Meter südlich des Hauptvorkommens vor. Von diesem südlichen Vorkommen wurden keine Proben entnommen. Die in diesem Gebiet vorgefundene Mineralisierung ist strukturell begrenzt und weist eine Reihe von schmalen, subparallelen Sulfiderzgängen auf.Ein eintägiger Quergang durch das Gebiet Cirque wurde im Jahr 2012 von TMI durchgeführt. Die Probennahmen im Jahr 2012 beschränkten sich auf die östliche Region des Gebiets Cirque in der Nähe der historischen Probe mit 2,85 Prozent Kupfer, die 2010 von CME entnommen wurde. Von den acht entnommenen Proben ergaben zwei mehr als ein Prozent Kupfer. Das Muttergestein besteht vorwiegend aus mittel- bis feinkörnigem Granodiorit. Die Mineralisierung unterscheidet sich vom Hauptvorkommen von Cirque, da Chalkopyrit in Form von Disseminierungen im gesamten feinkörnigen Granodiorit vorgefunden wurde. Zahlen zur Veranschaulichung von Probenstandorten für das Gebiet Cirque werden auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.IMC richtet sein Hauptaugenmerk in diesem Sommer auf das Gebiet Cathedral, wo wir uns auf ein Bohrprogramm vorbereiten, sagte Brian Thurston, Chief Executive Officer und President von IMC. Die beträchtlichen Kupfer- und Goldwerte, die innerhalb der Gebiete Gail und Cirque beobachtet wurden, erfordern jedoch zusätzliche Explorationen und verdeutlichen nur das Entdeckungspotenzial in unserem kaum erkundeten, 206 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet.Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Christopher O. Naas, P., Geo., der bei CME als qualifizierter Sachverständiger laut Vorschrift NI 43-101 verantwortlich zeichnet, geprüft, verifiziert und freigegeben. Herr Naas ist ein Aktionär des Unternehmens und Eigentümer von CME.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSBrian ThurstonChief Executive Officer & PresidentIMC ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung von Unternehmenswert durch die Weiterentwicklung seiner derzeitigen Projekte gerichtet ist, Zu diesen zählen auch das Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona. IMC wird sein sehr erfahrenes Managementteam einsetzen, um weiterhin Projekte ausfindig zu machen und zu bewerten, die einen zusätzlichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen.Das Konzessionsgebiet Thane erstreckt sich über eine Grundfläche von 206 km2 (50,904 Acres) im Terran Quesnel in Nordzentral-British Columbia, Der nördliche Teil des Terrans Quesnel erstreckt sich im Süden von der Mine Mt. Milligan in nördlicher Richtung bis zur Mine Kemess; das Konzessionsgebiet Thane befindet sich auf halbem Weg zwischen diesen beiden porphyrischen Kupfer-Gold-Lagerstätten. Im Konzessionsgebiet Thane wurden bis dato mehrere höchst aussichtsreiche mineralisierte Gebiete ermittelt, einschließlich des Zielgebiets Cathedral, das im Mittelpunkt der aktuellen Explorationsbemühungen steht.Das Konzessionsgebiet Bullard Pass besteht aus 171 nicht patentierten staatlichen Erzgangschürfrechten (Lode Claims) mit einer Gesamtfläche von 3,420 Acres und ist im Westen von Zentral-Arizona, nordwestlich von Phoenix, im Bergbaugebiet Pierce in Yavapai County gelegen. Das Konzessionsgebiet liegt in einem regionalen Milieu, das typisch ist für mit Abscherungsflächen verbundenen Goldlagerstätten, und weist aus geologischer, bergbaubezogener und metallurgischer Sicht Ähnlichkeiten mit der Mine Mesquite in Kalifornien auf. Die Claims befinden sich zu 100 Prozent im Besitz von IMC International Mining Corp. ir@internationalmining,ca1 (604) 588-2110https://imcxmining.comZukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält " zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen bezüglich der Geschäfte und Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Durchführung weiterer Akquisitionen und Explorationsaktivitäten in seinen Mineralprojekten, Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen werden. Dies hängt unter anderem von den Risiken ab, die mit der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, der zukünftigen steuerlichen Behandlung der Flow-Through-Aktien, dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der derzeitigen Entwicklungsphase des Unternehmens, der Finanzlage des Unternehmens. Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen, der Geschäftsintegration, Schwankungen auf den Wertpapiermärkten, einer Abweichung der Pläne und Aussichten des Unternehmens von den in dieser Pressemeldung angegebenen Erwartungen, der Unfähigkeit des Unternehmens, weitere Akquisitionen abzuschließen, der Unfähigkeit des Unternehmens, Explorationsaktivitäten in seinen Mineralprojekten wie geplant (oder überhaupt) durchzuführen, und der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen, zusammenhängen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw, Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Es wird kein Bezug auf die Rentabilität auf Grundlage der gemeldeten Verkäufe genommen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung,Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com,au oder auf der Firmenwebsite!