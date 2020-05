Australiens Perth Mint mit deutlich gestiegenen Gold- und Silberverkäufen im April

Aufgrund der Angst der Anleger vor einer globalen Ausweitung der Pandemie stieg die Nachfrage nach Silber- und Goldbullionprodukten der Perth Mint im April stark an. Laut CoinNews.net waren die Goldbullionverkäufe der Perth Mint im April die höchsten seit Beginn der Datenerfassung auf der Website im Februar 2013, während die Silberbullionverkäufe die zweithöchsten waren.Der Absatz von Goldbarren und -münzen der Perth Mint erreichte im April 120.504 Feinunzen, während die Silberbullionverkäufe bei 2,1 Millionen Unzen lagen. Damit verkaufte die Perth Mint letzten Monat 17-mal mehr Silberbullion als Gold. Die Zahlen in der folgenden Tabelle sind in Feinunzen angegeben.In den ersten vier Monaten des Jahres verkaufte die Perth Mint 5,9 Millionen Unzen Silberbullionprodukte und 285.500 Unzen Goldbullion. Vergleichen Sie dies mit der Gesamtzahl der im gleichen Zeitraum verkauften US Mint Silver Eagles von 10,7 Millionen und 323.500 Unzen für Gold Eagles.Es wird interessant sein zu sehen, wie hoch das Verkaufsniveau der Gold- und Silberbullionprodukte im weiteren Jahresverlauf sein wird, wenn sich die Anleger zunehmend Sorgen um das Finanzsystem machen, da die Fed und andere Zentralbanken weiterhin in atemberaubenden Tempo Geld drucken.Im Jahr 2019 betrug die gesamte Investmentnachfrage nach Silberbullion 186 Millionen Unzen. Dies geht aus den Daten der World Silver Survey 2020 des Silver Institute hervor. Die höchste Nachfrage nach physischen Silberinvestments wurde 2013 mit 300 Mio. oz verzeichnet, was auf den enormen Rückgang des Silberpreises zurückzuführen ist.Ich glaube, die Nachfrage nach physischen Silberinvestments würde den Markt nur überwältigen, wenn sie in einem Jahr über 500 Mio. oz läge. Vielleicht sogar 600 Mio. oz. Ich glaube jedoch, dass dies gar nicht so unrealistisch ist, wenn sich auch nur 1% mehr Anleger für den Kauf von physischen Silberinvestments entscheiden.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 25. Mai 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.