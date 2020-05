Guerrero Ventures heißt jetzt Nomad Royalty Company Ltd.

Wie das Unternehmen bereits angekündigt hatte, wurde nun eine Namensänderung von Guerrero Ventures Inc. zu Nomad Royalty Company Ltd. vollzogen. Der Namenswechsel erfolgt in Zusammenhang mit den Transaktionen mit Yamana Gold und Orion Resource Partners.Der Handel der Stammaktien des Unternehmens ("GV") an der TSX Venture Exchange wird nach Abschluss oben genannter Transaktionen eingestellt. Stattdessen werden die Aktien des Unternehmens unter dem neuen Namen und dem neuen Kürzel "NSR" den Handel an der Toronto Stock Exchange aufnehmen.Die neue ISIN lautet CA65532M2004 und die neue CUSIP 65532M200.© Redaktion MinenPortal.de