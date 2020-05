AngloGold Ashanti - Ausgerechnet jetzt

Abgesehen von ein paar kurzfristigen Schließungen bei kleineren Gold- und Silberminen, ist der globale Edelmetallsektor bislang relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Jetzt hat es jedoch einen der größten Goldförderer weltweit direkt ins Mark getroffen. Das südafrikanische Unternehmen AngloGold Ashanti Ltd. musste kürzlich nach fast 200 COVID-19-Fällen die Untertagebau-Mine Mponeng kurz nach der Wiedereröffnung wieder schließen. Das lastet auf den Kursen, die erst in der letzten Handelswoche an einem denkbar ungünstigen Punkt gescheitert waren!In der letzten Analyse vom 2. Januar "AngloGold Ashanti - Selbst MTU und Adidas können einpacken!" wurde für die Aktien von AngloGold Ashanti ein mittelfristiges Kursziel von 26,84 USD definiert, das sich durch die rote diagonal verlaufende Widerstandslinie herleiten ließ. Selbiges wurde - nach einem Crash-artigen Umweg über einen Test der 13 USD Marke Ende März - Ende April erreicht. Darüber hinaus ging es weiter aufwärts und am 18. Mai wurde erstmals seit Februar 2013 die Marke von 28 USD erreicht.Doch der besagte Widerstand war schlichtweg zu stark. Nach einem kurzen und relativ kleinen Fehlausbruch über diese Linie und nach einer auffällig starken (negativen) Divergenz beim RSI-Indikator, ist AngloGold Ashanti wieder deutlich abgesackt. Der Test der Widerstandslinie ist in einem Pullback gemündet, der dem steilen Anstieg der letzten Wochen sehr gefährlich werden kann.Wie im Chart skizziert, droht jetzt eine komplette Rückabwicklung der 120%-igen Rally. Noch ist der bedrohliche Abriss auf ca. 15/14 USD nicht in trockenen Tüchern, er wird jedoch zusehends wahrscheinlicher, sobald die Kurse die Unterstützungszone bei ca. 23,05/22,15 USD auf Wochenschlusskursbasis unterschreiten.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.