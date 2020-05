IsoEnergy beteiligt sich an 6 neuen Uranexplorationsgebieten im östlichen Athabasca-Becken

Vancouver, 26. Mai 2020 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) freut sich, den Erwerb von sechs neuen Uranexplorationsgrundstücken mit einer Gesamtfläche von über 57.000 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken von Saskatchewan durch Abstecken bekannt zu geben (Abbildung 1). Alle neuen Claims befinden sich zu 100% im Besitz von IsoEnergy.1. Hawk: 6.000 ha, 37 km westlich von Larocque East, der Heimat der Hurricane-Zone2. Spruce: 24.000 ha mit über 40 km elektromagnetischen (EM) geophysikalischen Leitern3. Tower: 6.300 ha, 11 km südöstlich der Uranmine Cigar Lake4. Trident: 9.500 ha entlang des östlichen Beckenrandes 8 km südlich der Uranmühle Rabbit Lake5. Gemini: 5.800 ha entlang des östlichen Beckenrandes 60 km nordöstlich der Uranmühle Key Lake6. Clove: 6.000 ha entlang des südlichen Beckenrandes unmittelbar westlich des Evergreen-GrundstücksMit der Hinzufügung dieser neu abgesteckten Grundstücke verfügt das Unternehmen nun über 21 Uranexplorationsgrundstücke im östlichen Athabasca-Becken. Einschließlich einiger kürzlich abgesteckter Erweiterungen bestehender Grundstücke beträgt die Gesamtfläche des Uranexplorationsmineralbesitzes von IsoEnergy im Athabasca-Becken nun 170.700 ha. Historische Arbeiten zu allen neuen Claims, insbesondere luft- und bodengebundene geophysikalische Untersuchungen und Kernbohrungen, werden zusammengestellt und mit den bestehenden Datensätzen von IsoEnergy integriert. Da der Schwerpunkt des Unternehmens derzeit auf der Hurricane-Zone liegt, gibt es keinen Plan, im Jahr 2020 Feldarbeiten auf einem dieser neu abgesteckten Claims durchzuführen, und es besteht keine behördliche Auflage, bis 2022 Feldarbeiten durchzuführen.Steve Blower, Vizepräsident für Exploration sagte: "Diese Grundstücke sind schon seit einiger Zeit auf unserem Radar und da der Uranpreis an Fahrt gewinnt, haben wir uns dafür entschieden, die Besitzrechte jetzt zu sichern. Jedes dieser Grundstücke verfügt über ein gutes Uranexplorationspotenzial angesichts des Vorhandenseins bohrbereiter Ziele auf leitfähigen Merkmalen und/oder in der Nähe bekannter Lagerstätten.Das 6.000 ha große Grundstück Hawk wurde abgesteckt, um ein Gebiet mit geringer magnetischer Suszeptibilität (mag low) abzudecken, was auf das Vorhandensein von aussichtsreichem Metasedimentgestein im Untergeschoss hinweist. Innerhalb des Magnetfeldtiefs gibt es über 16 km Nordost-Südwest- und Ost-West EM-Leiter, die auf das Vorhandensein von günstig orientierten graphitischen Gneisen hindeuten (Abbildung 2). Auf dem Grundstück wurde bisher nur ein historisches Bohrloch fertiggestellt. Die Tiefe der Inkonformität wird voraussichtlich 600-700 m betragen.Insgesamt wurden 24.000 ha an neuen Claims abgesteckt, um über 40 km nordöstlich ausgerichtete EM-Leiter (Abbildung 3) innerhalb von Mag-Tiefs auf dem Clover-Grundstück abzudecken. Trotz der langen Streichlänge des leitfähigen Untergrundgesteins gibt es auf diesem großen Grundstück nur drei historische Bohrlöcher. Die Tiefe bis zur Diskordanz wird voraussichtlich 700-800 m betragen.Das Grundstück Tower zeichnet sich durch eine deutliche Entlastung der regionalen luftgestützten magnetischen Datensätze aus, einschließlich des Vorhandenseins von nordöstlich orientierten magnetisch niedrigen Anomalien. Diese Merkmale deuten auf eine komplexe strukturelle Geschichte hin, die für die Bildung von Uranlagerstätten günstig ist. Wichtig ist, dass sich die Liegenschaft nur 11 km südöstlich der Uranmine Cigar Lake befindet (Abbildung 4).Trident befindet sich entlang des Highway 905 am östlichen Rand des Athabasca-Beckens, 8 km südlich der Uranmühle Rabbit Lake (Abbildung 5). Die Claims wurden abgesteckt, um vier verschiedene Trends von EM-Leitern abzudecken, die alle knapp außerhalb des Beckenrandes liegen. Daher gibt es auf dem Trident-Grundstück keine Sandsteinabdeckung und das Ziel ist eine im Keller gelegene Uranmineralisierung. Es sind mehrere Mineralvorkommen dokumentiert, darunter ein uranhaltiges Geröllfeld, das sich teilweise auf dem Grundstück befindet, sowie ein Aufschluss einer diskordanzgebundenen Pechblendenmineralisierung.Das Gemini-Grundstück befindet sich ebenfalls am östlichen Beckenrand, 31 km südwestlich des Grundstücks East Rim des Unternehmens und 60 km nordöstlich der Uranmühle Key Lake. Der Besitz wurde erworben, um zuvor lokalisierte EM-Leiter und ein radioaktives Muskeg-Vorkommen unter einer sehr dünnen Sandsteinschicht (0-100 m) abzudecken. Eine Karte des Grundstücks ist in Abbildung 6 dargestellt.Das Clove Grundstück umfasst Teile von drei leitfähigen Trends unmittelbar westlich des Evergreen-Grundstücks (Abbildung 7). Wie viele der neuen Grundstücke des Unternehmens ist die Sandsteinbedeckung sehr dünn (0-100 m) und es gibt bekannte Uran- und Uranpfadfindervorkommen in der Nähe.Abbildung 1 - Neues IsoEnergy Claim-Stakinghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52033/26052020_DE_IsoEnergy-Staking DE.001.jpegAbbildung 2 - Hawk Grundstückskartehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52033/26052020_DE_IsoEnergy-Staking DE.002.jpegAbbildung 3 - Clover Grundstückskartehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52033/26052020_DE_IsoEnergy-Staking DE.003.jpegAbbildung 4 - Karte Towergrundstückhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52033/26052020_DE_IsoEnergy-Staking DE.004.jpegAbbildung 5 - Trident Grundstückskartehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52033/26052020_DE_IsoEnergy-Staking DE.005.jpegAbbildung 6 - Gemini Grundstückskartehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52033/26052020_DE_IsoEnergy-Staking DE.006.jpegAbbildung 7 - Spruce Grundstückskartehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52033/26052020_DE_IsoEnergy-Staking DE.007.jpegDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andy Carmichael, P.Geo., Senior Geologe bei IsoEnergy, erstellt, der eine "Qualifizierte Person" (gemäß der Definition in NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist. Herr Carmichael hat die offengelegten Daten überprüft. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf andere Liegenschaften als jene, an denen das Unternehmen beteiligt ist. Die Mineralisierung auf diesen anderen Grundstücken weist nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens hin.IsoEnergy ist ein gut finanziertes Uranexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem Portfolio aussichtsreicher Projekte im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen entdeckte vor kurzem die hochgradige Hurricane-Zone mit Uranmineralisierung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das eine Erfolgsgeschichte in der Uranexploration, -erschließung und -betrieb vorweisen kann. Das Unternehmen wurde von dem Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. gegründet und wird von diesem unterstützt. 