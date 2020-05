Starke Produktionseinbußen bei Silber erwartet

Laut dem CPM Silver Year Book 2020 konnte Mexiko seine Silberproduktion in den letzten zehn Jahren auf 190,3 Mio. Unzen im Jahr 2019 steigern. Ein Anstieg um 48% im Vergleich zum Jahr 2010.Zur gleichen Zeit erhöhte sich der Anteil an der weltweiten Minenproduktion von 18,7% im Jahr 2010 auf 25% im Jahr 2019. Der weltweite Ausstoß steigerte sich zeitgleich um 10,4% auf 760,1 Mio. Unzen im vergangenen Jahr.Wie der Managing Director der CPM Group, Jeff Christian, gegenüber Mining Journal ( Artikel in PDF-Format ) erklärte, war man zuletzt davon ausgegangen, dass Mexiko seinen Produktionswachstumskurs in diesem Jahr fortsetzen und eine Produktion von 194,6 Mio. Unzen liefern werde. Angesichts der Corona-Eindämmungsmaßnahmen rechne man nun jedoch mit einem Produktionsverlust von 15,9 Mio. Unzen. Auch für Peru wird in diesem Jahr ein Verlust von 5,2 Mio. Unzen prognostiziert."Wir könnten in diesem Jahr [weltweit] 20 Millionen Unzen Produktion verlieren, und wir denken, dass dies eine sehr konservative Schätzung ist, da wir wirklich nicht wissen, wie sich das Ganze auswirken wird. Es ist durchaus möglich, dass der Rückgang noch viel höher ausfallen wird," so Christian.© Redaktion GoldSeiten.de