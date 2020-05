John Rubino: Plötzlich ist jeder "Too Big to Fail"; Silber wird sich spektakulär entwickeln

Greg Hunter von USA Watchdog sprach jüngst mit John Rubino über die verheerenden Auswirkungen der Coronakrise. Laut dem Finanzautor finden gerade Bail Outs in ungesehenen Dimensionen statt und weitere stehen bevor. Alles werde gerettet, von Fluggesellschaften und Regierungen über nicht gewerbliche Immobilien und Banken bis hin zu Inhabern von Kleinkrediten. Dies werde eine Verschuldung in unaussprechlicher Höhe nach sich ziehen.In Bezug auf Gold, besonders aber Silber, ist Rubino sehr optimistisch eingestellt. "Das Silber-Gold-Verhältnis besagt, dass Silber basierend auf historischen Trends eindeutig ein Kauf ist." Weiter erklärt er: "Das ist jetzt ein Bullenmarkt und die beiden [Edelmetalle] werden steigen, aber Silber wird Gold übertreffen. [. . .] Es gibt einfach so viel mehr Schulden auf der Welt und es besteht so viel mehr Bedarf an sicheren Häfen, dass man erwarten könnte, dass Silber seine früheren hohen Niveaus links liegen lässt. Dieses Mal könnte es absolut spektakulär sein, was mit Silber passiert. Es wird eine Zeit kommen, in der alle über Silber sprechen wollen, aber dieser Tag ist noch nicht gekommen."© Redaktion GoldSeiten.de