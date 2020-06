Australischer Koala: Goldvariante in Hochrelief und Proofqualität

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru -, Koala und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Ab heute vertreibt die Prägestätte zudem eine weitere Goldvariante des Australian Koala in Gold. Die neue Hochreliefmünze in Proofqualität ist zu 1 und 2 Unzen erhältlich.Auf der Motivseite der Münze ist das Symbol für 2020 abgebildet: Ein Koala, der sich gerade an einem Stamm festhält und in die Ferne blickt. Ebenso sind dort Jahreszahl, Feingewicht, Metallart sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P" zu finden.Die Kehrseiten werden von einem Portrait Ihrer Majestät Königin Elisabeth II geziert, das von Ian Rank-Broadley angefertigt wurde. Dort ist zusätzlich auch der jeweilige Nennwert der Münzen, 100 Dollar bzw. 200 Dollar zu sehen.Die 2-Unzen-schwere Goldmünze ist auf 100 Stück limitiert, die 1-Unzen-Münzen auf 200 Stück. Beide werden in Holzschatullen versandt. Die Lieferung erfolgt jeweils mit einem beiliegendem nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de