Gold - Korrekturphase kann jetzt enden

Der Goldpreis war ab März in einer steilen Rally über das bisherige Hoch des mittelfristigen Aufwärtstrends und bis an die Widerstandsmarke bei 1.760 USD gestiegen. Dort setzte eine dreiecksförmige Korrektur ein, die ebenfalls nach Norden aufgelöst wurde. Diese Kaufwelle stoppte allerdings an der 1.760 USD-Marke und Gold fiel zuletzt wieder an die obere Begrenzung des Dreiecks zurück.Es spricht vieles dafür, dass sich das Edelmetall aktuell im dritten und letzten Teil einer komplexen Korrekturformation seit dem Hoch von Anfang April befindet und ausgehend von der Unterstützung bei 1.695 USD jetzt wieder an die 1.760 USD-Marke steigen kann. Das erste bullische Signal auf diesem Weg wäre der Anstieg über 1.735 USD, da damit die kurze Abwärtsbewegung seit dem Hoch vom 18. Mai neutralisiert wäre. Oberhalb von 1.760 USD würde sich die Rally direkt bis 1.800 und 1.850 USD ausdehnen können. Selbst eine Übertreibung bis 1.875 USD wäre möglich.Sollte der Wert dagegen deutlich unter 1.695 USD einbrechen, wäre ein Abverkauf bis 1.645 USD zu erwarten. Hier könnte ein weiterer Rallyversuch starten. Darunter wäre allerdings ein Verkaufssignal aktiviert und mit einer Verkaufswelle zu rechnen, die sich bis 1.554 USD ausdehnen kann.