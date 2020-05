Venezuela erzielt mit UN Einigung über den Kauf von Lebensmitteln und Medikamenten mit dem Zentralbankgold des Landes

Wie Reuters berichtet, hat Venezuela mit der UN eine Einigung erzielt, wonach ein Teil des bei der Bank of England lagernden Goldes des Landes im Rahmen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen für den Kauf von Medikamenten und Nahrungsmitteln genutzt werden kann.Vergangene Woche wurde bekannt, dass die venezolanische Zentralbank Klage eingereicht hatte, um die englische Nationalbank zur Herausgabe von Gold im Wert von 930 Mio. Euro zu zwingen. Die Bank of England verweigert bzw. verzögert seit 2018 den Zugriff auf das in ihren Tresoren lagernde Gold Venezuelas, da die britische Regierung den Präsidenten Nicolas Madura nicht als venezolanischen Staatschef anerkennt.Der Gouverneur der Zentralbank Venezuelas, Calixto Ortega, erklärte gegenüber Reuters nun, dass das Entwicklungsprogramm der UN im Rahmen der Vereinbarung die Mittel direkt erhalten werde, um Sorgen um mögliche Korruption zu zerstreuen.Die Bank of England habe sich dem Bericht zufolge bislang nicht geäußert, ob das Gold unter diesen Voraussetzungen herausgegeben werde.© Redaktion GoldSeiten.de