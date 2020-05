Kingman Minerals Ltd. erstellt NI 43-101-konformen technischen Bericht für Projekt Mohave

Vancouver, 28. Mai 2020 - Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS, FWB: 47A1) (Kingman oder das Unternehmen) freut sich, mitzuteilen, dass das Unternehmen derzeit mit der Erstellung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Projekt Mohave befasst ist.Burgex Mining Consultants (Burgex) wurde 2020 damit beauftragt, die Zugänglichkeit der Mine Rosebud zu ermitteln, sofern vorhanden, sowie zwei unterirdische Probenahmeprogramme durchzuführen. Im Rahmen der vorherigen Programme konnte Burgex mithilfe von Seilen und Leitern die Sicherheit und Stabilität des Hauptförderschachtes bewerten und sich bis auf die 100-Fuß-Ebene der stillgelegten Mine absenken. Unterhalb der 100-Fuß-Ebene war der Schacht durch Schutt und Müll blockiert, die Burgex während des zweiten Programms erfolgreich beseitigen konnte, um Zugang zur 200-Fuß-Ebene zu erhalten. Zusätzlicher Schutt blockierte den Schacht unterhalb der 200-Fuß-Ebene und verhinderte den Zugang zur 250-Fuß-Ebene.Eine Fototour, Videos und weitere Details zum ersten und zweiten Erkundungsprogramm sind auf der Website des Unternehmens unter https://kingmanminerals.com/projects/mohave-project/first-underground-program/ und https://kingmanminerals.com/projects/mohave-project/2nd-phase-underground-reconnaissance-sampling-program/ verfügbar.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52051/KGS 43-101 Report and Resource Estimate NR (05.28.20) FINAL_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Mitarbeiter von Burgex untersucht und beprobt das Innere der 100-Fuß-Ebene während des ersten der zwei unterirdischen Programme.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52051/KGS 43-101 Report and Resource Estimate NR (05.28.20) FINAL_DEPRcom.002.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52051/KGS 43-101 Report and Resource Estimate NR (05.28.20) FINAL_DEPRcom.003.jpegAbbildung 2. Mitarbeiter von Burgex untersucht und beprobt das Innere der 200-Fuß-Ebene während des zweiten der zwei unterirdischen Programme.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52051/KGS 43-101 Report and Resource Estimate NR (05.28.20) FINAL_DEPRcom.004.jpegAbbildung 3. Längsschnitt der Mine Rosebud (Projekt Mohave) mit Ergebnissen der Untertage-Probenahmen und Standorten des ersten und zweiten Erkundungsprogramms von Burgex. Alle Werte sind in Gramm Gold/Silber pro Tonne angegeben.Die von Burgex entnommenen Proben wurden an die Einrichtung von ALS Laboratories in Reno (Nevada) überstellt, wo sie anhand des ALS-Verfahrens ME-GRA21 auf Gold und Silber analysiert wurden. Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine Brandprobenmethode zur optimalen Edelmetallgewinnung. Die ME-GRA21-Methode wird als Gold- und Silberanalyse mittels Brandprobe und gravimetrischen Abschluss beschrieben. Dies empfiehlt ALS für die Typenproben von Rosebud.Die QA/QC-Verfahren, die für diese zweite Runde von Untertageprobenahmen verwendet wurden, beinhalteten die Verwendung von zwei unterschiedlichen Gold-/Silberstandardproben und eine Leerprobe, die von MEG Inc. aus Reno (Nevada) erstellt wurde. Diese Standard- und Leerproben wurden zusammen mit den restlichen Burgex-Proben der zweiten Runde zum Probensatz hinzugefügt. Die Analyseergebnisse der Standard- und Leerproben lagen innerhalb ihrer entsprechenden akzeptablen Bereiche.Die Ergebnisse der beiden Programme werden in den NI 43-101-konformen technischen Bericht einfließen. Das Unternehmen ist unglaublich stolz auf die Akquisition des Projekts Mohave und unsere bisherigen Fortschritte. Dieses Projekt birgt immenses Potenzial und unser Team hat sich trotz der offensichtlichen Herausforderungen aufgrund der aktuellen Bedenken im Zusammenhang mit COVID wirklich hervorgetan. Kingman beabsichtigt, unbeirrt weiter zu arbeiten, und wird seine Pläne für das weitere Vorgehen bekannt geben, sobald diese erarbeitet wurden, erklärt Sandy MacDougall, Chairman und Director.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Bradley C. Peek, MSc., einem zertifizierten Fachgeologen, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das von Kingman betriebene Projekt Mohave geprüft und genehmigt. Kingman Minerals Ltd. befasst sich zurzeit mit der Edelmetallexploration und hat das Ziel, bestehende Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Gebieten von Nordamerika zu erwerben und auszubauen.Das Projekt Mohave (das Projekt) liegt in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) und besteht aus 20 Erzgangschürfrechten (Lode Claims), die auch die ehemals produzierende Mine Rosebud (Rosebud) umfassen. In den 1880ern wurden in dem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920ern und 1930ern abgebaut. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Schächte und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.Sandy MacDougall, Chairman & Director(604) 685-7720sandyjmacdougall@gmail.comwww.kingmanminerals.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch behördliche Genehmigungsverfahren. Obwohl Kingman die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur zum Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Kingman jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!