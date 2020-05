Adrian Day rechnet mit neuem Allzeithoch bei Gold

In einem Interview mit Investing News Network erklärte Adrian Day von Adrian Day Asset Management kürzlich, warum er mit steigenden Goldpreisen rechne. Wie stark die Preise des Edelmetalls steigen werden, hänge von verschiedenen Faktoren ab, so Day. Neue Allzeithochs in diesem Jahr wären für den Vermögensverwalter in jedem Fall keine Überraschung.Eine Prognose von 2.000 oder 2.200 USD im kommenden Jahr hält Day für relativ konservativ: "Ich bin Gold gegenüber sehr sehr bullisch, sehr bullisch eingestellt."Seine positive Einschätzung begründet er mit der aktuellen Geldpolitik der Zentralbanken weltweit: "Alle Zentralbanken, so ziemlich jede Zentralbank auf der ganzen Welt, verfolgen dieses unendliche QE (quantitative Lockerung) und das ist außergewöhnlich positiv für Gold, da es im Grunde ein Zeichen der Zentralbanken ist, dass sie sich nicht mehr zu helfen wissen." Und weiter heißt es: "Die Zentralbanker haben meiner Meinung nach absolut keine Ahnung, wie sie da wieder herauskommen sollen."Außerdem erklärt Day im Interview, dass Anleger bedenken müssten, dass eine schlechte Wirtschaftslage nicht prinzipiell gut für Gold sei. Es seien vielmehr Krisensituationen, die oft mit einer schlechten Wirtschaft einhergingen, die gut für das gelbe Metall seien:"Ich würde sagen, dass eine schlechte Wirtschaft, eine Rezession, nicht gut für Gold ist, weil die Menschen Geld brauchen, um Gold zu kaufen", so Day. "Was für Gold gut ist, ist eine Krisensituation. Wenn man also eine Währungskrise hat, die oft mit einer schwachen Wirtschaft einhergeht, ist das gut für Gold. Aber es ist nicht die schlechte Wirtschaft, die die Menschen dazu bringt, Gold zu kaufen. Es ist die Währungskrise und die Unsicherheit, die die Menschen dazu veranlasst, Gold zu kaufen."© Redaktion GoldSeiten.de