Thailänder verkaufen ihr Gold; Exporte steigen um 830%

Wie Kitco unter Berufung auf Refinitiv Metals und offizielle Handelsdaten des Landes meldet, hat Thailand im April einen massiven Anstieg der Goldexporte verzeichnet.Viele Thailänder verkauften zuletzt ihr erspartes Gold, während der Goldpreis in der Landeswährung ein Allzeithoch erreichte. Thailänder sparen traditionell gern in Form von physischem Gold, doch viele sahen sich durch Jobverlust oder Gehaltseinbußen während der Coronakrise gezwungen, ihr Gold zu veräußern.Der Verkaufsdruck im letzten Monat sei so groß gewesen, dass Thailands Premierminister Prayuth Chan-o-cha sich gezwungen sah, einzugreifen, um die Situation zu entschärfen. "Ich fordere die Leute auf, schrittweise und nicht in großen Mengen zu verkaufen, da die Geschäfte andernfalls in Geldknappheit geraten könnten," wies er die Menschen im Land an.Den Angaben zufolge erreichten die Goldexporte des Landes im April 48 Tonnen, was im Vergleich zum vorangegangenen März einem Anstieg um 90% entspricht. Verglichen mit der Ausfuhr von nur 5 Tonnen im April 2019 wurde im vergangenen Monat sogar ein Zuwachs um ganze 830% verzeichnet.Die Importe werden mit 1 Tonne des gelben Metalls angegeben, was das niedrigste Niveau seit Februar 2009 darstellt.© Redaktion GoldSeiten.de