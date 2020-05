Russland: Gold- & Fremdwährungsbestände 21. KW 2020

Die russische Zentralbank gab vor kurzem die neusten Daten für die Gold- sowie Devisenreserven des Landes per 22. Mai 2020 bekannt. Anhand dieser Zahlen ist zu erkennen, dass Russland seine Bestände in der 21. Kalenderwoche leicht erhöhte.Die Reserven beliefen sich auf 565,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von den 562,9 Milliarden US-Dollar der Vorwoche. Dies stellt ein Plus von 2,4 Milliarden US-Dollar dar.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de