Elmore Ltd.: Update ...

Elmore (früher NSL) gab heute ein Update zum aktuellen Stand der Dinge heraus: Link. Tim Webster, ein erfahrender Ingenieur bei WOOD, kommt als Non-Executive Direktor zu Elmore Ltd. Webster ist einer der größten 20 Aktionäre bei Elmore und will vermutlich unterstützend oder überwachend eingreifen.Im März hat Elmore die mobilen Verarbeitungsanlagen zum Frances Creek Projekt gebracht. Dort will man als Auftragsunternehmen niedrig gradiges Eisenerz für eine andere Firma aufbereiten, das dann verkauft werden soll. Die ersten zwei Erzsortierungsanlagen sind bereit und sollen demnächst in Betrieb genommen werden.Elmore soll pro Monat 200.000 AUD für die Bereitstellung der Anlagen erhalten.Ein weiterer Vertrag wurde mit ICA Mining abgeschlossen, die das PEKO Tailings-Projekt von Elmore aufbereiten lassen wollen. Auch hier soll Elmore ab Mai pro Monat 200.000 AUD erhalten.Eine andere Firma, namens Golden Valley Iron, ging in die Liquidation und offensichtlich war hier Elmore Kreditgeber. Elmore soll der besicherte Kreditgeber gewesen sein und man arbeitet nun mit den Administratoren an der Abwicklung.Die Tochtergesellschaften in Indien und Singapur sollen nun für 1 Million AUD verkauft werden, nachdem eine vorherige Vereinbarung nicht geklappt hat. Käufer dieser Töchter soll der frühere CEO Cedric Goode sein.Die Aktie ist seit Ewigkeiten ausgesetzt und noch immer ist unklar, was bei der Firma im Hintergrund tatsächlich abgelaufen ist.Der frühere CEO Goode war urplötzlich von der Bildfläche verschwunden und das neue Management hat sämtliche frühere Unternehmungen in Frage gestellt.Warum es hier, seitens der australischen Börse keine näheren Untersuchungen gab, ist mir ein Rätsel.Das Update liest sich zwar etwas optimistischer, doch noch immer geht es nur um Pläne und Verträge. Etwas wirklich handfestes fehlt. Auch wurde nicht erwähnt, wann die Aktie wieder in den Handel aufgenommen werden soll.Ich hoffe, dass die Aktie in den nächsten Monaten wieder in den Handel kommt, dann können wir uns verabschieden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport