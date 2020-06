Kitco-Umfrage - Wall & Main Street erwarten weitere Goldpreiszunahmen

Die Wall und die Main Street prognostizieren größtenteils weitere Preiszunahmen bei Gold in dieser Woche, so heißt es in der wöchentlichen Umfrage von Kitco News . Trader und Analysten nannten unter anderem die zunehmenden Spannungen zwischen USA und China, kürzliche Schwäche des US-Dollar sowie technische Daten als Gründe.Insgesamt waren von 15 Marktexperten 13 (87%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Ein Experte (7%) war jeweils bearisch und neutral.Außerdem gaben auch 1.090 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 623 (57%) der Ansicht, dass das gelbe Edelmetall in dieser Woche steigen wird. Weitere 251 (23%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 216 (20%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de