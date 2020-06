BMO hebt Gold- und Silberpreisprognose für 2020 an

Die Investmentbank BMO Capital Markets geht davon aus, dass die Edelmetalle von der extrem lockeren Geldpolitik der Zentralbanken profitieren werden und hat seine Preisprognose für Gold und Silber angehoben, dies berichtet Kitco News "Was für die Welt schlecht ist, ist oft gut für Gold," heißt es in einem am Freitag veröffentlichtem Bericht. So habe die COVID-19-Pandemie dazu geführt, dass massive Liquidität in die Weltwirtschaft gepumpt wurde, um wirtschaftlichen Schäden entgegenzuwirken. Die Renditen von Staatsanleihen seien gefallen und die Realzinsen in vielen Ländern negativ. "Wir sehen in diesem Umfeld eine starke Unterstützung für den Goldpreis, auch ohne Berücksichtigung des potenziell fragileren geopolitischen Risikoumfelds, das häufig aus wirtschaftlichen Abschwüngen resultiert," erklären die Analysten..Den Angaben zufolge wird der Goldpreis nach Einschätzung der Bank im laufenden Jahr bei durchschnittlich 1.732 $ liegen. Damit erhöhten die Analysten ihre vorherige Preisprognose um 5%. Ihre Vorhersage für die kommenden vier Jahre wurden zudem um 4% bis 8% erhöht. Die langfristige Prognose wurde von 1.200 USD auf 1.400 USD angehoben.Auch in Bezug auf Silber ist BMO für dieses Jahr etwas positiver eingestellt. Die Analysten erhöhten ihre Prognose für 2020 um 2% und sagt nun einen Durchschnittspreis von 17,60 $ voraus. Die Vorhersage für die Jahre 2021-2024 wurden zudem um 2% bis 6% erhöht und die langfristige Prognose von 17,25 USD auf 18,25 USD angehoben.© Redaktion GoldSeiten.de