Wer wird den Regen stoppen?

"Long as I remember,

The rain been comin' down,

Clouds of mystery pourin'

Confusion on the ground.

Good men through the ages

Tryin' to find the sun.

And I wonder,

Still I wonder

Who'll stop the rain."

von Zentralbanken digital gedruckte Währungseinheiten

wachsende Staatsschulden

neu angestellten Arbeitern

erdrückenden Unternehmens-, Regierungs- und Privatschulden

Insolvenzen

verlorenen Umsätzen und geschlossenen Unternehmen

Bailouts der Wall Street und Hedgefonds

"Helikoptergeld"

Repo-Wahnsinn

politischem Unsinn in einem Wahljahr

Niedrigere Zinsen

Erschaffung Billionen Dollar, um die Wall Street zu retten

Monetisierung von Staatsanleihen, um Regierungsausgaben zu finanzieren

Aussenden von Schecks an die Bevölkerung, Helikoptergeld

Stilllegung von Geschäften, Reisen, einem Großteil der Wirtschaft, Dienstleistungen, Einzelhandel, medizinischer Leistungen und die Eliminierung von Arbeitsplätzen



Hoffnung auf einen Impfstoff, auch wenn Virus-Impfstoffe eine schlechte Erfolgsbilanz besitzen. Doch sie sind profitabel für die Pharmaindustrie.

Massive Schulden, die dazu verwendet werden, ein unbezahlbares Schuldenproblem zu "lösen." Ups!

Niedrigzinsen, um Risiko zu verstecken und die wahren Kreditkosten zu verschleiern

Bailouts für Wall Street und Einzelpersonen

Insolvenzen, zunehmende Arbeitslosigkeit, späte Zahlungen, notleidende Kredite. - Rezession/Depression

Viele Unternehmen und Arbeitsplätze werden für immer verloren sein. Ups!

Ein "neueres Normal", das jahrelang schmerzhaft bleiben wird

Schieben wir dem Virus die Schuld zu.

30. September 2000: 5,67 Billionen Dollar

30. September 2010: 13,56 Billionen Dollar

1. Januar 2020: 23,17 Billionen Dollar

22. Mai 2020: 25,47 Billionen Dollar

Von John Fogerty:Der Regen, der fällt... wird nicht aufhören... Wir sprechen hier nicht über Wasser, das sich zu Wolken kondensiert und Pflanzen nährt. Vielmehr ist es eine Flut an:Ja, der fallende Regen aus fiskalpolitischem, geldpolitischem und politischem Unsinn hat sich zu einer wahren Sintflut entwickelt. Erst wird es besser und dann schlechter. Es folgen eine zweite Welle, eine Erholung und dann eine dritte Welle.Was sonst sollten wir in einem Wahljahr mit äußerst polarisierter Wählerschaft erwarten? Fügen wir dem noch den Machtkampf zwischen "Deep State" und denjenigen hinzu, die auf Veränderung aus sind. Mixen wir Abneigung gegen politische und finanzielle Elite hinein und rühren wir eine verheerende COVID-19-Quarantäne unter. Rühren Sie die Mischung kräftig durch.Und dieselben gescheiterten Heilmittel werden verwendet:Der Regen fällt. Erwarten Sie:Die Fed fügte ihrer Bilanz in wenigen Monaten mehr als 3 Billionen Dollar hinzu. Sie rettete die Wall Street und die US-amerikanische Regierung.Die neu gedruckten 3 Billionen Dollar entsprechen dem zwölffachen Wert des Goldes, das sich angeblich in Fort Knox befindet. Die Fed kann digitale Dollar erschaffen, aber kein Gold. Die zukünftigen Handlungen der Fed sind offensichtlich - sie wird weitere Bootladungen digitaler Dollar erschaffen. Vorsitzender Powell bestätigte, dass die Fed tun würde, was auch immer notwendig sei.Die Staatsschulden sind in weniger als fünf Monaten um 2,3 Billionen Dollar gestiegen. Das Weiße Haus verabschiedete ein weiteres Rettungspaket über 3 Billionen Dollar. Es ist ein Wahljahr. Nennen Sie drei Senatoren, die über die Staatsschulden besorgt sind. Richtig! Eine weitere Version dieses Rettungspaket wird wahrscheinlich noch verabschiedet werden. Mehr Bailout-Dollar und höhere Schulden sind unausweichlich.Mehr als 38 Millionen Amerikaner haben sich in den letzten zwei Monaten arbeitslos gemeldet. Die echte Zahl Arbeitsloser ist höher. Erwarten Sie Bailouts und mehr "Helikoptergeld."