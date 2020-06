Ghana steigert industrielle Goldproduktion 2019 um 6%

Wie Reuters unter Berufung auf aktuelle Zahlen der Ghana Chamber of Mines berichtet, ist die industrielle Goldproduktion des afrikanischen Landes im Jahr 2019 um 6% angestiegen. Die klein angelegte Förderung sei indes um 20% gesunken.Insgesamt wurden den Angaben zufolge in industriellen Minen 2.989.000 Unzen des gelben Metalls gefördert, verglichen mit 2.808.000 Unzen im Vorjahr.Der Rückgang der Produktion im kleinen Stil - von 1.984.000 Unzen im Jahr 2018 auf 1.588.000 Unzen - könnte laut Eric Asubonteng, Präsident der Chamber of Mines, teilweise auf eine Eindämmung des illegalen Bergbaus zurückzuführen sein.Bei Ghana handelt es sich seit Kurzem um den größten Goldproduzenten Afrikas. Unternehmen wie Newmont, Gold Fields und AngloGold Ashanti besitzen dort produzierende Minen.Die Diamantproduktion ist 2019 gegenüber dem Vorjahr dagegen um ganze 41% gesunken. Insgesamt 33.789 Karat wurden gefördert, verglichen mit 57.531 Karat im Jahr 2018.© Redaktion GoldSeiten.de